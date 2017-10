São Vicente passou a contar desde a última terça-feira (3) com um novo consultório oftalmológico, que vai funcionar no Centro de Especialidades Médicas Infantis (R. Polydoro Oliveira Bittencourt, 299 – Vila Margarida). A unidade irá atender mensalmente cerca de 200 pacientes com idade até 19 anos.

O consultório foi construído com recursos do Rotary Club de São Vicente que levantou cerca de 30 mil dólares para que fosse feita a construção. O governador do distrito 4420 do Rotary Club, Cláudio Takata, destaca que “estamos viabilizando não equipamentos, mas sim sonhos”. Ele explica que ajudar as crianças a terem uma melhor visão ajuda muito em todas as áreas da vida dessa pessoa e que por isso é tão importante que aquela região da Cidade receba um consultório desse tipo.

O prefeito Pedro Gouvêa afirma que “o equipamento vem ao encontro de tudo aquilo que a gente já tem falado, que é o nosso atendimento de saúde sendo ampliado e estendido para que possamos atender todas as comunidades.” Para ele a visão está ligada diretamente com a educação e rendimento escolar das crianças e por isso se mostra tão importante. “A saúde de São Vicente está comemorando. É louvável a ação do Rotary Club de São Vicente e internacional que juntos levantaram a verba para que esse consultório pudesse ser feito aqui na Vila Margarida.”

O secretário de Saúde, Marco Antônio da Silva, destaca que “a inauguração desse equipamento é de grande importância porque assim podemos aprimorar o atendimento às crianças que mais precisam.”

Para o atendimento, o interessado ou responsável deve procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima de casa e passar em consulta com o clínico geral ou pediatra que fará o encaminhamento. Serão oferecidos exames como acuidade visual, refração, mapeamento de retina, tonometria, reflexo vermelho e motilidade ocular-estrabismo.

Além do consultório oftalmológico, o CMEI também oferece atendimento de endocrinologia, alergologia, pneumologia, fonoaudiologia, e especialista em endometriose. O funcionamento é de segunda a sexta, das 8 às 17h.