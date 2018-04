A expectativa dos consumidores em São Vicente é gastar entre R$ 50 e R$ 100 em presentes para o Dia das Mães nesse ano. Durante os dias 4 e 13 de abril, a Associação Comercial de São Vicente (ACIESV) realizou uma pesquisa, na Praça Barão, com 503 pessoas e 70% dos entrevistados mostraram-se animados com o presente da mãe, pois garantem que é uma data importante para mostrar o carinho.

Ainda de acordo com a pesquisa, os produtos mais procurados para presenteá-las serão os artigos de vestuário (43%), seguido de perfumes e cosméticos (26%). Também são escolhas populares entre os compradores joias e relógios (10%) e (9%) para jantares e almoços, outros itens tiveram destaques em torno de (5%).

Para a maioria dos consumidores (55%), o que mais chama atenção na hora de decidir a escolha da loja para a compra são os preços, por isso, as lojas precisam estar atentas nas promoções e ofertas. Outro item avaliado com (40%) foi o produto em si, invista na inovação, na diversidade e novas tendências. Portanto, tenha um diferencial, pois chamará atenção do consumidor.

“Os preços atrativos, com promoções, e a inovação dos comerciantes é uma marca registrada em São Vicente. Aposto que será uma data importante para movimentar os negócios trazendo vantagens para os lojistas e clientes”, pondera a presidente da ACIESV, Regina do Carmo.

Segundo pesquisa, moradores de todos os bairros tem visitado o comércio de São Vicente, (50%) residem no bairro do Centro, (11%) no bairro Parque Bitarú, (10%) na Vila Margarida, Jóquei Club e Japuí. Os demais bairros dividem o percentual de (5%) da região em visita ao comércio para as compras do Dia das Mães.

O comércio de rua ganha destaque na opção de compra dos consumidores com (46%), vindo em segundo lugar a preferência pelas lojas de shopping com (44%). Entre a forma de pagamento, 45% dos entrevistados responderam que vão utilizar o dinheiro, mostrando que os clientes estão mais ponderados fazer dívidas. Já o parcelamento com o cartão de crédito será a opção para 28% e no cartão de débito 23%.