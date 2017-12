A Prefeitura de São Vicente assinou nesta quinta-feira (30) um convênio com o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento de Estâncias Turísticas (Dadetur), do Governo do Estado. Ao todo, o Município terá direito a cerca de R$ 5,1 milhões.

A Cidade foi contemplada com cinco projetos: pavimentação de vias turísticas (R$ 4,28 milhões), reurbanização da Praça da Biquinha de Anchieta (R$ 490 mil), reurbanização da Rua Japão (R$ 150 mil), readequação do pavilhão de eventos do Parque Ecológico Tercio Garcia (R$ 118,5 mil) e sinalização turística da orla do Itararé (R$ 45,4 mil).

Para o prefeito Pedro Gouvêa, o convênio é uma ótima notícia para a Cidade, não apenas pelo valor obtido, mas pelo fato de São Vicente voltar a receber verbas do Dadetur – a liberação só foi possível graças à saída do Município do Cadastro de Inadimplentes (Cadin) de São Paulo .

“A chamada verba Dade é destinada a estâncias turísticas. Mas, por problemas administrativos, São Vicente deixou de ser contemplada há alguns anos. Todos sabem das nossas dificuldades financeiras. A retomada desses convênios é fundamental para a Cidade”, destacou Gouvêa.

Pavimentação - A pavimentação de vias responde pela maior fatia dos investimentos do Dadetur. Oito vias do Município serão pavimentadas:

- Avenida Salgado Filho;

- Avenida João Francisco Bensdorp;

- Rua Antônio Pedro de Jesus;

- Avenida Minas Gerais;

- Avenida Prestes Maia;

- Rua Frei Gaspar;

- Avenida Nações Unidas;

- Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco

Agora, a Prefeitura finalizará os trâmites licitatórios para, na sequência, iniciar as obras. “Vamos acelerar ao máximo o processo para colocar as equipes nas ruas”, comenta Léo Santos, secretário de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedup).