O Corinthians anunciou, oficialmente, a contratação do atacante Clayton, ex-Atlético-MG. O atleta fica no clube por empréstimo até o fim de 2017, em negócio que envolveu também a ida de Marlone do Timão para o Galo.

Aos 21 anos, o jogador foi revelado no Figueirense e estava em Belo Horizonte desde o início de 2016. Sem muito espaço com Roger Machado, ele tenta voltar ao seu melhor momento no Parque São Jorge.

Clayton costuma atuar pelos lados do campo e deve disputar posição com os demais pontas da equipe, como os jovens Pedrinho e Léo Jabá, além do paraguaio Romero e de meias que também jogam pelo setor, como Jadson e Maycon, que atuou aberto no clássico contra o São Paulo.

“Muito feliz por esse momento, espero corresponder às expectativas, honrar o manto. Estamos juntos com a Fiel, espero ajudar a equipe a conquistar muitos títulos”, afirmou Clayton, durante a assinatura do contrato com a equipe.

O atacante será apresentado pelo clube nesta terça-feira, no período da tarde. Ele não pode atuar contra o Linense, na quarta-feira, em Itaquera, já que não está inscrito na primeira fase do Campeonato Paulista.