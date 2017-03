O Corinthians sofreu, não mostrou um grande futebol e esteve a uma cobrança certa de penalidade máxima de ser eliminado da Copa do Brasil, mas uma bola no travessão de Cássio e um erro grotesco do volante Carlos Alberto, do Brusque, deram a Romero a chance de bater o último pênalti da disputa e selar a suada classificação para a terceira fase da competição, com 5 a 4. Jadson, que fez sua estreia, foi quem errou e quase acabou com um dos torneios do ano.

Com o resultado, o Timão vai enfrentar agora o Luverdense, que eliminou o Avaí em pleno estádio da Ressacada, também nesta quarta-feira, na disputa por pênaltis. O mando de campo do duelo, que será jogado no modo “mata-mata”, com jogos de ida e volta, será definido em sorteio na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta quinta-feira. As datas, porém, serão nas duas próxima semanas (8 ou 9/15 ou 16).

VITÓRIA NAS PENALIDADES APÓS QUATRO ANOS

Após voltar a vencer um Derby e acabar com um jejum de dois anos sem triunfos frente ao arquirrival Palmeiras, o Corinthians do técnico Fábio Carille conseguiu um novo feito na noite da última quarta-feira. Mesmo jogando um futebol muito aquém das expectativas diante do Brusque, pela segunda fase da Copa do Brasil, o clube voltou para São Paulo com uma vitória em disputa de pênaltis, algo que não acontecia desde 2013.

A última vez em que o Timão saiu-se vencedor em decisões envolvendo tiros da marca da cal foi diante do São Paulo, na semifinal do Campeonato Paulista daquele ano.

Desde então, a equipe se viu nesta situação em quatro ocasiões, sempre saindo perdedor. A primeira foi nas quartas de final da Copa do Brasil de 2013, diante do Grêmio. Dois anos depois, o time sofreu uma dolorosa eliminação contra o Palmeiras, no estádio de Itaquera. Na temporada seguinte, nova eliminação diante da sua torcida, dessa vez contra o Osasco Audax, na semifinal do Campeonato Paulista.

A última foi já em 2017, na Copa Flórida, quando o time foi superado pelo Tricolor por 4 a 3 nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal.