Os jogadores do Corinthians saíram de campo após a vitória por 1 a 0 contra a Caldense, na noite de quarta-feira, no estádio Ronaldão, exaltando a conquista da vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Diante de um confronto eliminatório logo na segunda partida oficial da equipe na temporada, os corintianos celebraram a tranquilidade com que o clima de decisão foi levada em meio ao estádio lotado em Poços de Caldas.

“A gente vai se acostumando cada vez mais a defender essa camisa, o time vai ficando com a cara do Corinthians. A gente já está trabalhando melhor nos jogos e estamos de parabéns”, comentou o volante Gabriel, que só lamentou a bola na trave chutada por ele, ainda no primeiro tempo, quando o jogo ainda estava 0 a 0.

“Jogo ali de primeiro volante e tem que atacar defendendo, tive que faze isso o jogo todo e, naquele lance, acabei parando um contra-ataque deles e deu para chegar na área. Consegui receber ali e tentei ajeitar o pé para bater, mas ela acabou indo na trave, infelizmente. Mas vou trabalhar que o meu primeiro gol vai sair aí naturalmente, só esperar”, continuou o meio-campista corintiano.

Já o meia Giovanni Augusto, que mais uma vez começou a partida como titular, classificou como boa atuação coletiva do Alvinegro. “A gente sabia que seria um jogo complicado por se tratar de um estádio lotado e de um time empolgado. Conseguimos a vitória e acabou sendo uma vaga merecida. Ainda bem que a gente volta para São Paulo com essa classificação”, avaliou o armador.

Autor do gol da vitória, Rodriguinho elogiou a postura da equipe em controlar o jogo e sair com a vitória. “Nosso desempenho dentro de campo foi bom desde o primeiro tempo, controlamos a posse de bola e conseguimos o gol para dar uma acalmada. Com o passar do tempo, a gente vai melhorar ainda mais”, concluiu o meia.