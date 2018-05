Para lembrar a corredora e chefe de departamento da Secretaria de Esportes (Sespor), Maria dos Remédios Castro, que faleceu na última quarta-feira (9), a equipe de corrida da Secretaria de Esportes (Sespor) fez uma homenagem, ontem, na Praia do Gonzaguinha.

“Vamos lutar mais ainda para que a memória dela nunca seja esquecida”, ressaltou Maria dos Anjos, irmã da atleta, que foi lembrada numa singela homenagem com velas brancas e flores amarelas.

Maria dos Anjos disse que a memória de sua irmã não ficará apenas nas lembranças e homenagens: familiares e amigos irão lutar para que seus projetos pessoais tenham continuidade. “Ela soube o quanto era amada e querida em vida. Acredito que terão mais homenagens futuramente. Fico muito feliz com todo o suporte e carinho das pessoas à mim e minha família”, destaca.