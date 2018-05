Os Correios abriram inscrições para o Programa Jovem Aprendiz. São oferecidas 4.983 vagas, além de formação de cadastro de reserva. Os que passarem na seleção receberão salário de R$ 448,46, vale transporte e vale refeição ou alimentação.

As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas somente pelo site dos Correios , até 29 de maio.

Para participar, o candidato deve ter entre 14 e 22 anos completos, estar matriculado na escola e cursando, no mínimo, o 9º ano do ensino fundamental.

Pessoas com deficiência não tem limitação de idade para concorrer. A seleção leva em conta renda familiar, aprovação escolar, série atual e participação em projetos sociais.

É desejável ter noções básicas de editores de texto, planilhas, navegação e pesquisa na internet utilizando em computadores ou notebook.

O Jovem Aprendiz terá jornada de 20 horas semanais, com 4 horas diárias, durante os 12 meses de contrato.

A carga horária concilia uma fase teórica no curso de aprendizagem de Assistente Administrativo no Senai e uma fase prática nos Correios.