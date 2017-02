No próximo domingo (19) será realizada a ‘Corrida da Paz’, em São Vicente e Santos, com largada na Praça 21 Amigos, Ilha Porchat, na Alameda Paulo Gonçalves, 61 – Itararé, às 08:40, e chegada no Emissário Submarino, com percurso aproximado de 5 Km, nas areias da praia.Esse evento é conhecido mundialmente como “DAY RUN”. Foi criado pelo Conselho Internacional de Esportes Militares (CISM), entidade fundada em 1948, após o término da Segunda Guerra Mundial, com propósito pacifista e de integração entre as nações por meio da prática desportiva entre exércitos de vários países.

No Brasil, em todas as cidades possuidoras de Organizações Militares, a referida atividade conta com a participação das Forças Armadas e, por extensão, das Polícias Militares, dos Corpos de Bombeiros, além de instituições e representantes da sociedade civil convidadas; constituindo ambiente de fraternidade em promoção da paz mundial.

Este ano, a Corrida da Paz celebra, ainda, os 72 anos da Batalha de Monte Castelo, decisiva para o sucesso da campanha militar da Força Expedicionária Brasileira (FEB), nos campos da Itália contra o nazismo.

As inscrições serão gratuitas e realizadas na Seção de Comunicação Social do 2º Batalhão de Infantaria Leve, pelo e-mail rp2bil@gmail.com ou no local da largada.