Crianças correndo para todos os lados, seja competindo ou apenas brincando. Foi nesse clima que aconteceu a 3ª Corrida Mista de Revezamento organizada pelo Profesp (Programa Força no Esporte).

O evento aconteceu nessa terça (24) no 2º Batalhão de Infantaria Leve – BIL (Av. Antonio Emmerich, 975 – Vila Melo).

Ao todo, 175 crianças representando 29 escolas de ensino fundamental I e II estavam competindo em busca da premiação.

Mas, está enganado quem pensa que o projeto funciona apenas no mês de outubro, quando a competição acontece anualmente. Segundo a coordenadora do Projeto, Érica Silva de Araújo, “São Vicente é a única cidade onde a ação funciona efetivamente durante o ano inteiro, tudo isso graças ao apoio da Prefeitura. Nos outros locais, são realizados eventos apenas durante as férias”.

A Secretaria de Educação (Seduc) é outra parceira do projeto, contribuindo com os profissionais de educação física que treinam os alunos para o seu momento ápice. A secretária da Educação, Eugênia Marcondes, afirma que é muito importante a realização desse tipo de evento, pois “o esporte promove, o esporte acima de tudo representa saúde”.

Chefe de Comunicação Social do 2º BIL, o tenente Carlos Menezes considera importante que o Profesp aconteça no quartel porque “além de aproximar as crianças ao Exército, faz com que vejam que tudo o que está ali é um patrimônio deles.”

Sobre os resultados, pela terceira vez a escola campeã do Fundamental I foi a EMEF Prefeito Jonas Rodrigues. A campeã do Fundamental II foi a EMEF Armindo Ramos.

As escolas vencedoras receberam troféus, mas todas as crianças que participaram foram agraciadas com medalhas para se lembrarem do espírito da competição e que o importante na verdade é participar.

Os interessados já devem ficar atentos, pois as inscrições para o Profesp do ano que vem terão início na segunda semana de dezembro e apenas 100 vagas estarão disponíveis.

Para participar do Profesp, as mães devem comparecer com seus filhos no 2º BIL, onde as inscrições são feitas ao final de cada ano. O Profesp oferece aulas de segunda a quinta-feira, de diversas modalidades esportivas, além de reforço escolar quando necessário. Os únicos requisitos para preencher as vagas é que o aluno tenha entre 6 e 14 anos e esteja regularmente matriculado na rede municipal de ensino.