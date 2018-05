Crianças com mais de 6 meses e menos de 5 anos, gestantes e mulheres que deram à luz há até 45 dias (puérperas) já podem se vacinar contra a gripe em São Vicente.

Desde o dia 23, a Cidade já está imunizando as pessoas com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde e índios, que ainda podem continuar indo tomar a vacina. No dia 9, a vacina passa a ser fornecida a doentes crônicos e professores.

Em São Vicente, a vacinação pode ser feita das 9 às 15h30 em todas as Unidades Básicas de Saúde e na ESFs (Estratégias de Saúde da Família). No dia 9, Dia D de Vacinação contra a gripe, além deste locais, também serão colocados postos volantes no Supermercado Extra (Avenida Presidente Wilson, 903), e no Posto do Itararé. das 10 às 17 horas no Brisamar (Rua Frei Gaspar, 365 – Centro), e das 10 às 14 horas, no Sitio Acaraú.