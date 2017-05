A MK Odontologia está de cara nova. Especializada em endodontia, ortodontia, pediatria, prótese, clínica geral e pacientes especiais, a clínica localizada no Centro de São Vicente passou por uma ampla reforma e agora está ‘repaginada’, conforme explica a Dra. Katia Habib.

“Reformamos a clínica, adquirimos novos e modernos equipamentos, oferecendo ainda mais conforto e comodidade aos nossos pacientes. Hoje temos, por exemplo, um aparelho especializado para fazer canal e outro para medir o tamanho da raio-x, sem a necessidade das antigas radiografias”, explicou ela, que atende na clínica juntamente com a sua filha, a Dra. Marina Habib.

Há 28 anos em São Vicente, a MK Odontologia segue ampliando seus serviços. Mais do que cuidar da saúde bucal, a clínica agora também realiza procedimentos com botox. “Às vezes o cliente quer preencher os lábios após o tratamento ortodôntico, por exemplo, até para ficar com uma aparência mais harmônica. Também existe aquela questão do ‘bigode chinês’, que incomoda muitas mulheres. Estamos oferecendo ainda mais opções para os nossos clientes”, salientou Katia.

E quando o assunto é aparência, a sala da Dra. Marina também chama a atenção. Com cores vivas e um visual mais voltado ao público infanto-juvenil, o local foi desenhado justamente para ‘desmistificar’ a imagem dos consultórios dentários, que ainda causa arrepios, principalmente aos mais jovens.

“Um ambiente colorido naturalmente chama a atenção e atrai mais as crianças e os adolescentes. Fizemos uma sala para deixar os pacientes jovens um pouco mais à vontade”, afirmou Marina. No local, uma parede com a frase ‘Um sorriso é a coisa mais bonita que você pode vestir’ dá um toque especial à sala.

A MK Odontologia fica na Rua Jacob Emmerick, 379, sala 72. Para mais informações, 3468-5641.