O técnico Elano terá os retornos de David Braz e Bruno Henrique para o duelo do Santos contra o Bahia, na próxima quinta-feira, às 21h (de Brasília), na Fonte Nova, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O atacante já tinha seu retorno confirmado, afinal, ele só não entrou em campo na derrota para a Chapecoense, na última segunda, na Arena Condá, pois cumpriu suspensão automática pelo terceiro amarelo.

Já o zagueiro se recuperou de um edema na coxa esquerda, sofrido no revés por 2 a 1 para o Vasco, na última quarta-feira, na Vila Belmiro.

A dupla embarca para Salvador ainda nesta terça, onde irá se encontrar com a delegação do Peixe. Na quarta, os dois participarão normalmente do treino no CT do Vitória, onde o técnico Elano vai definir o time que começará jogando na Fonte Nova.

O Peixe está passando por uma maratona longe de casa. O elenco chegou em Chapecó no último domingo, foi para a Bahia nesta terça e só retorna ao CT Rei Pelé na próxima sexta-feira.

Com 56 pontos, os santistas estão na quarta colocação do Campeonato Brasileiro e não têm mais chances de ultrapassar o líder Corinthians, que tem 68.