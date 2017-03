Após ser derrotado pelo Palmeiras dentro da Vila Belmiro, no último domingo, o Santos passou por uma rápida turbulência, com a torcida até pichando os muros do estádio. Porém, a vitória de 2 a 0 sobre o São Bento, em Sorocaba, não só trouxe a tranquilidade para os santistas como também colocou a equipe novamente na liderança do grupo D do Campeonato Paulista.

Agora, o alvinegro depende apenas de si para alcançar a classificação para as quartas de final do Estadual. Feliz pela retomada do topo, o zagueiro David Braz vê o Santos mais vibrante e já projeta o duelo contra o Santo André, neste sábado, às 15h (de Brasília), no ABC.

“Essa vitória foi muito importante. Voltamos à liderança e agora só dependemos de nós para chegar à próxima fase. Sabemos das dificuldades que encontraremos nestes dois jogos restantes, mas agora nossa condição é outra. Faz parte receber críticas quando as derrotas aparecem. Mas nosso time está maduro e o clima sempre foi positivo aqui dentro. Temos que manter a tranquilidade, como temos feito, e seguir em busca das vitórias para brigarmos por títulos. Devemos continuar com essa “pegada” e com a humildade de sempre, sabendo que nem sempre conseguiremos tocar a bola no chão”, explicou o defensor.

Antes em terceiro, o Peixe chegou aos 16 pontos na última quarta e ultrapassou Ponte Preta e Mirassol. A Macaca, também com 16, perde no número de vitórias. Já o Leão foi derrotado pelo Palmeiras e parou nos 14 pontos.

Para confirmar a classificação já neste sábado, o alvinegro precisa vencer o Santo André no estádio Bruno José Daniel e torcer para que o Mirassol não derrote o Novorizontino.

“Será um jogo muito perigoso, contra um forte oponente. Teremos que fazer o possível para neutralizar essa equipe, que conseguiu vitórias importantes no campeonato”, concluiu Braz.