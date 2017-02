Quem costuma jogar ponta de cigarro ou uma latinha no chão pode, além de contribuir com a sujeira da Cidade, receber uma multa de R$ 150,00 em São Vicente. A fiscalização da Prefeitura está cada vez mais atenta a quem tem esse péssimo hábito, cuja infração está prevista no Decreto Municipal 4308-A.

Esta lei municipal, em vigor desde março do ano passado, proíbe o descarte de resíduos de qualquer natureza nas praias, ruas, jardins, canais e terrenos.

A legislação não se resume ao descarte individual. Também prevê multa para edifícios residenciais ou comerciais. Os responsáveis por estes locais devem providenciar o acondicionamento do lixo em sacos pretos reforçados e somente descartar o material uma hora antes da coleta diurna ou noturna. A lei é clara: é proibida a colocação de resíduos nas ruas, avenidas, praias e jardins depois do horário da coleta ou nos dias em que ela não ocorra em cada bairro.

A Prefeitura dividiu a coleta por bairros e horários. Às segundas, quartas e sextas-feiras, recebem a coleta a partir das 7h20 a Ilha Porchat, Pompeba, Vila Margarida, México 70, Esplanada dos Barreiros, Jóquei Clube, Cidade Náutica, Tancredo Neves e Dique das Caixetas.

Às terças, quintas e sábados, a partir das 7h30, os caminhões passam pelo Quarentenário, Jardim Rio Branco, Parque das Bandeiras, Jardim Samaritá, Vila Ema, Parque Continental, Jardim Humaitá, Gleba e Vila Ponte Nova.

A empresa contratada pela Codesavi também se encarrega de fazer coleta noturna. Os coletores passam diariamente, a partir das 17h20, pelo Centro, Parque Bitaru, Vila Voturuá, Vila São Jorge, Vila Valença, Jardim Independência e avenidas Presidente Wilson e Antonio Emmerich. No Beira Mar e na Rua Frei Gaspar, o serviço começa a ser feito às 17h10.

Às segundas, quartas e sextas-feiras, a coleta passa, a partir das 17h10, pelo Parque São Vicente, Vila Margarida e pelas ruas Guarani, Carijós e Sorocabana. Na Vila Fátima, Vila Cascatinha e Jardim Guassu a coleta passa às 17h20, nesses dias.

O Catiapoã recebe os caminhões às terças, quintas e sábados, a partir das 17h20. No Parque Prainha e no Japuí, o serviço começa dez minutos depois.

Mais multas – Além de pontas de cigarro e latas, a legislação municipal também prevê multa de R$ 250,00 para quem descartar irregularmente resíduos com volume acima de 2 litros, e de R$ 500,00 quando se tratar de volumes acima de 100 litros e de até 1 mil litros. O valor sobe para R$ 1 mil para volumes acima de 1 mil litros. Quando os fiscais da Prefeitura flagrarem descarte irregular em estabelecimentos comerciais, empresariais ou condomínios (comerciais ou residenciais) ou feito por proprietários de terrenos a multa é de R$ 1.500,00. A fiscalização ao cumprimento da lei cabe aos guardas civis municipais e aos fiscais das secretarias de Obras e Meio Ambiente e de Comércio, Indústria e Assuntos Portuários.