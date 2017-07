São Vicente estará bem representada na 61ª Edição dos Jogos Regionais do Estado de São Paulo. O evento esportivo será realizado de 20 a 30 de julho e os municípios da Baixada Santista competem com as cidades do Grande ABCD, em São Bernardo do Campo – as outras sedes estaduais nessa etapa são Lençóis Paulista, Sertãozinho e Osvaldo Cruz. A delegação vicentina conta com cerca de 250 pessoas, incluindo atletas e comissão técnica.

As equipes de handebol e de pessoas com deficiência (PCD) já embarcaram para os jogos. A saída, na tarde desta quinta-feira (20), foi marcada pela expectativa. A delegação partiu levando na mala muito otimismo, garra e vontade de vencer.

Além do handebol, a delegação também contará com times de vôlei, futebol e equipe de natação. Já a equipe do PCD irá participar de várias modalidades, como arremesso de dardo, arremesso de peso, arremesso de disco, salto em distância e corridas de 100, 200, 400, 800 e 5 mil metros.

“É mais um marco no esporte de São Vicente”, ressalta o secretário de Esportes, Gilson Nunes. Ele destaca também o engajamento da Prefeitura em ajudar os atletas e o quanto isso ajuda os esportistas a ganhar experiência e conhecer melhor suas habilidades. “As cidades que participam dos jogos têm uma visão muito maior sobre o seu desenvolvimento esportivo. No momento em que deixamos de ir, deixamos de apoiar os atletas da Cidade”, finaliza.

Jogos Regionais – A 61ª Edição dos Jogos Regionais é organizada pela Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo (SELJ) e é dividida em duas etapas. A primeira, que foi de 11 a 21 de julho, em Caraguatatuba, Americana, Andradina e Sorocaba; e a segunda, que vai de 20 a 30 de julho, nas cidades de São Bernardo do Campo, Lençóis Paulista, Sertãozinho e Osvaldo Cruz. Somadas, as duas etapas têm expectativa de receber mais de 40 mil atletas das oito Regiões Esportivas do Estado.

Ao todo, serão 26 modalidades disputadas e todos os jogos têm entrada franca. A competição é classificatória para os Jogos Abertos Horácio Baby Barioni, que em 2017 completam 81 anos de história. As modalidades de atletismo e natação podem ainda conceder vaga para a Olimpíada de Tóquio, em 2020.

Os jogos também servem para revelar talentos, levando em conta que levou do Brasil para o mundo nomes como: Maurren Maggi, Hugo Hoyama, Diego Hypolito, Arthur Nory e Hortência Marcari.