Depois de deixar Denis de fora até mesmo do banco de reservas do São Paulo nesta terça, Rogério Ceni já avisou que vai dar oportunidade ao camisa 1 no próximo sábado, contra o Novorizontino, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Sidão, que atuou em todas as partidas do clube no Estadual até aqui, mas tem falhado tanto com as mãos quanto com os pés, também ficará de fora da lista relacionados dessa vez. Renan Ribeiro, agora definitivamente recuperado, será o suplente pelo segundo jogo seguido.

“O Denis não foi relacionado e vai jogar o próximo jogo. Trouxe o Renan porque é importante para ele sentir o grupo. O próximo o Denis joga e o Renan fica no banco, e eu descanso o Sidão. Não estou decidindo isso hoje. Denis joga e Sidão descansa”, avisou Rogério Ceni, tentando evitar qualquer clima de animosidade e reforçar sua ideia de fazer rodízio e dar oportunidade a todos no Tricolor.