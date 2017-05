Uma grande mobilização agitou São Vicente no último sábado (6), com o lançamento da Ação de Cidadania nos Bairros – “#sveutequerobem”. A primeira parada dessa caravana social aconteceu na Gleba 2, na Rua Milton Pinto.

Foram oferecidos diversos serviços para públicos de todas as idades, em estandes montados na rua, no pátio do Projeto Creres e na Creche Municipal Tercio Garcia. A mobilização será realizada uma vez por mês, com o rodízio dos bairros atendidos, sempre aos sábados. A próxima edição está agendada para o dia 10 de junho, no México 70.

Nesta primeira edição, técnicos da Saúde aplicaram vacina da gripe, fizeram testagem de sífilis e aferiram a pressão arterial dos munícipes, fazendo encaminhamentos médicos e distribuindo preservativos. Também foram apresentadas dicas para a prevenção de cânceres. O Programa Melhor em Casa também atendeu no local.

Na saúde bucal, uma unidade móvel com dois consultórios foi encaminhada ao bairro, onde tiveram atendimentos, exames clínicos e diagnósticos de câncer bucal. Para as crianças, a atração foi um escovódromo, com o intuito de educar os pequenos e prevenir sobre cáries, tártaros e outras doenças.

Ainda para o público infantil, foram desenvolvidas atividades lúdicas, como jogos da velha gigantes, cabo de guerra, confecção de pipas, pinturas, maquiagens artísticas e muito mais.

Cães e gatos – Os animais não foram esquecidos e recebem a aplicação de remédios contra pulgas e carrapatos, orientações veterinárias e consultas em geral. No local, teve espaço para adoção de animais, capitaneada pela Zoonoses do Município.

Ações de esclarecimentos e rodas de conversa também fizeram parte da programação. Nesta linha, tiveram painéis com instruções sobre a regularização de comércios e de conscientização ambiental, bem como orientações sobre o funcionamento da coleta seletiva e o serviço de cata-treco. Durante o sábado, a Subprefeitura da Área Continental coordenou um mutirão de melhorias nas ruas do bairro.

Também aconteceu um plantão de dúvidas para aqueles que querem sair da informalidade, tornando-se Microempreendedores Individuais (MEIs). Os micro e pequenos empresários também tiveram a a possibilidade de obter informações de financiamento por meio do Banco do Povo.

Outra atraçãofoi a realização do 2º Bazar de Outono do Fundo Social de Solidariedade, que funcionou na Creche Municipal Tercio Garcia. Roupas, calçados e brinquedos novos e usados, oriundos de doações, estiveram acessíveis à população a preços simbólicos.

Organização – O evento foi organizado pela Prefeitura, com o apoio da Companhia de Desenvolvimento de São Vicente (Codesavi) e do Fundo Social de Solidariedade (FSS). Estiveram envolvidas na ação equipes das secretarias da Saúde; Cultura; Trânsito e Transportes; Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Relações do Trabalho; Comércio; Meio Ambiente; Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas; Subprefeitura e da Guarda Civil Municipal (GCM). Parceiros da iniciativa privada também atuarão em conjunto, como o Instituto Mix, o Centro de Referência em Veterinária e o Instituto Zeller de Odontologia Especializada.