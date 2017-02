Consagrada competição de downhill, a Descida das Escadas de Santos chega à 15ª edição e acontece no Morro do Pacheco, em Santos . O evento integra o Verão Espetacular, da Rede Globo, e será transmitido ao vivo para mais de 150 países no domingo (19), a partir das 10h.

Participam da corrida cerca de 100 pilotos de diferentes nacionalidades. Entre os favoritos estão os espanhóis Javier Guijarro e Joan Vicente Merida, o equatoriano Mario Jarrin e os brasileiros Wallace Miranda, Markolf Bertchold e Lucas Borba. Desde 2009, quando Wallace Miranda sagrou-se bicampeão da Descida das Escadas de Santos, um brasileiro não vence o desafio. “A expectativa é grande. Treinei muito e espero levar o título”, afirma Wallace Miranda, terceiro colocado em 2016.

O Morro do Pacheco, sede mundial do downhill durante a realização da Descida das Escadas de Santos, abriga uma comunidade com mais de 2 mil moradores. O circuito é bastante estreito e íngreme, exige técnica apurada dos atletas. Ao todo, são 514 degraus em uma pista de 600 metros de extensão e desnível de 143 metros, que equivale a um prédio de 45 andares. Cada mínimo erro pode custar a vitória na corrida, pois não há espaço para recuperação.

O recorde da pista é do eslovaco Filip Polc, que encerrou a carreira de piloto em 2016, e concluiu o trajeto em 58’895’’.

“A Descida das Escadas de Santos é uma grande festa do downhill no Brasil. Abrimos espaço para participação de atletas de níveis técnicos variados. Trata-se de um incentivo à prática da modalidade, muito difundida na Europa”, declara Marcelo Coelho, presidente da Confederação Brasileira de Mountain Bike, organizador e idealizador do evento.

A Descida das Escadas de Santos, além de oferecer lazer e entretenimento à comunidade do Pacheco, também promove uma ação social. O projeto ‘Sou Consciente’ coleta resíduos sólidos recicláveis, gerando renda para o Instituto Amigos do Pacheco, ONG criada pelo evento para realizar melhorias no Morro. A Descida das Escadas de Santos é aberta ao público. Anualmente, milhares de pessoas lotam o Morro do Pacheco para assistir à competição.