Três amigos decidem deixar a aposentadoria de lado e quebrar a rotina pela primeira vez em suas vidas quando o dinheiro de seus fundos de pensão desaparece. Desesperados, os três arriscam tudo em uma aposta ousada para dar um golpe no banco que sumiu com o dinheiro deles. Esse é o longa ‘Despedida Em Grande Estilo’, que já está em cartaz nos cinenas.

O filme mostra Willie (Morgan Freeman), Joe (Michael Caine) e Albert (Alan Arkin), que são amigos há décadas. Eles levam uma vida pacata, mas sofrem com problemas financeiros. Quando Willie testemunha o assalto milionário a um banco, decide chamar Joe e Albert para elaborarem o seu próprio assalto. É a vez de os idosos se rebelarem contra a exploração dos bancos.