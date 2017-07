A repercussão da história contada nas redes sociais pelo fotógrafo Filipe Borges sobre a sua saga para ter o direito de sorrir na foto de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em Minas Gerais chamou atenção do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP), que iniciou nesta semana a campanha “Vai ter Sorrisão”.

Com a hashtah #CNHLacradora, em alusão à expressão utilizada nas redes sociais para elogiar atitudes positivas, a campanha do Detran de São Paulo começou com posts nas redes sociais do órgão, e vai se estender às unidades de atendimento, que vão receber, nos próximos dias, cartazes para informar a população sobre o “sorrisão”.

“A regra não é nova no Detran de São Paulo, mas nós vimos a dimensão que o tema tomou nas redes sociais e a quantidade de gente que desconhecia essa possibilidade. Como levar informação ao cidadão vem sendo um esforço constante do departamento, aproveitamos a oportunidade para reforçar as regras do que é permitido ou não para a foto da CNH”, afirma o diretor-presidente do Detran.SP, Maxwell Vieira.

Por mês, o órgão paulista emite cerca de meio milhão de CNHs em todo o Estado. A foto é tirada na hora, na própria unidade de atendimento. Por isso, quando for renovar ou dar início ao cadastro para a 1ª habilitação, vale caprichar no visual pra não ter que lamentar pelos próximos anos toda vez que você olhar o documento.

Outros itens permitidos

Respeitando os direitos e garantias fundamentais do cidadão, o Detran paulista permite a utilização de uma série de acessórios, como turbantes, gorros, bonés com a aba para trás, lenços ou “hijab”, hábito religioso, bindi (maquiagem indiana) e óculos de grau (desde que com lentes antirreflexo).

Apenas os itens que prejudicam a identificação, cobrindo ou fazendo sombra no rosto, não são permitidos, como boné com a aba voltada para a frente, óculos escuros e os véus islâmicos “niqab” e “burka”.