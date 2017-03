Nesta quarta-feira foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. E, para homenageá-las, o Jornal Vicentino conta a história de três guerreiras da nossa Cidade. Todas são permissionárias da Praça da Biquinha e têm muitas coisas em comum: a vontade de trabalhar, a superação em momentos difíceis e o sorriso no rosto, de quem faz o que gosta e confia em dias cada vez melhores.

“Sinto muito a falta do meu marido, se ele estivesse aqui estaria radiante de felicidade por poder voltar para a Biquinha”

Giuvanete Barbosa da Silva vende doces na Biquinha há 40 anos. Quem começou foi seu sogro, que passou para os filhos e ela acabou tomando frente da barraca junto com seu marido. “Aprendi a fazer doce sozinha, só olhando os outros. Vendíamos muito, foram tempos de glória”, conta. No dia 2 de março de 2013, ela estava em casa preparando os doces, quando aconteceu o incêndio nos quiosques. “Não sobrou nada da minha barraca”.

A partir daí, Giuvanete viveu uma luta. “Quase fomos à falência. Mas graças a Deus não faltou nada em casa. Foi um choque muito grande. Batalhamos muito para poder voltar para cá”, conta a permissionária. No meio desta luta, ela teve sua pior perda. Seu grande companheiro de batalha, seu marido, faleceu há dois meses. Ele não pôde ver sua grande vontade, voltar para a Praça da Biquinha, virar realidade.

“Sinto muito a falta dele. Ele era tudo para mim. Se estivesse aqui, estaria radiante de felicidade”, diz Giuvanete. Isso porque, com a volta para a Biquinha, depois de mais de um ano de forma provisória na Praça 22 de Janeiro, ela viu o movimento aumentar. “Com esse movimento, conseguimos pagar nossas dívidas. Então é trabalhar cada vez mais, procurando sempre melhorar e agradar nossos clientes, honrando a nossa história”.

“Com sete anos, eu já vendia doces aqui na Biquinha. Sou das antigas, não podia deixar nossa história morrer desse jeito. Sou uma lutadora, vou morrer lutando”

Joanira Martins de Lima tem 57 anos, sendo 50 deles vivido na Biquinha. Ela veio com toda sua família do Sertão em um caminhão. Lembra de tudo, da primeira vez que passou pela Ponte Pênsil e da chegada à Praça: com sete anos já enrolava doces, tirava forminha e fazia vendas.

“Minha irmã casou com um homem que era dono de uma “barraca”. E ele deu espaço para minha família trabalhar. Aqui eram carrinhos de madeira, cabia pouca coisa, vendíamos mais amendoim, cocada, torrada, cajuzinho, quindin, queijadinha. Tinha muito movimento, então meu pai conseguia sustentar doze pessoas em casa”, diz.

A atual permissionária conta que a Biquinha era a grande atração de passeio dos vicentinos e dos turistas. Joanira casou, e acabou ficando três anos afastada do local. Neste espaço de tempo, enquanto seu irmão ficou à frente, aconteceu o incêndio. “Eu voltei quando estávamos nas instalações provisórias, aqui mesmo, logo após esse acidente. Foi um período muito difícil, foi quando meu irmão começou a se distanciar”.

Joanira não perdeu a esperança. Ela era contra a mudança para a outra praça. “Não queria ir, nossa história está ligada a essa água (da Biquinha) e não podíamos abandonar. Sou das antigas, não podia deixar terminar nossa história dessa forma”. O movimento caiu bastante, a situação financeira ficou apertada. “Foi difícil para todos para poder pagar suas contas. Perdemos amigos por depressão”.

Dona Joanira conseguiu se sustentar, principalmente pelas amizades que fez com os clientes em todo seu tempo da Biquinha. “Consegui sobreviver, eles vinham me procurar”, mas não esquece o período difícil. “Chegava em casa exausta. Na outra praça, sempre que chovia alagava, ficávamos com água na canela”.

Sua esperança, no entanto, de voltar para a Biquinha, nunca foi embora. “Eu conheço esse menino (o prefeito Pedro Gouvêa) há 22 anos. Muitos desacreditavam, mas eu sempre confiei que essa história ia mudar”. Quando viu seu boxe pronto para voltar a trabalhar, ela conta que o coração disparou. “Neste primeiro mês já conseguimos pagar nossas dívidas. Voltamos a respirar”.

Joanira acorda às 6 da manhã, prepara os doces com sua filha, e às 14 horas já está na Biquinha vendendo, sempre com um sorrisão no rosto. “Eu já faço o que eu gosto, que é fazer doces, vender, lidar com o público, sempre com amor. Me considero uma lutadora e vou morrer lutando”.

“Ia buscar água na Biquinha e via moradores de rua dormindo no meu boxe. Era terrível. Sobrevivemos neste período. Digo que enfrentamos uma guerra. Mas essa batalha eu venci”

Maria da Conceição Rufino Rodrigues tem 43 anos. Há oito anos, ela chegou na Biquinha para trabalhar como funcionária em um boxe de artesanatos. Quando teve uma oportunidade, junto com o marido, comprou o ponto do antigo patrão para poder vender lembranças de São Vicente, entre outros produtos. “Realizei um sonho que eu tinha. Peguei uma época que ainda era rentável. O boxe sempre foi a fonte de sustento para minha família”.

O incêndio, mesmo não tendo afetado seu local de trabalho, casou transtornos e dificuldades para Maria da Conceição. “Aqui é um conjunto. Nossos clientes são os mesmos que compram doce do outro lado. E vice-versa. Sobrevivemos neste período, tivemos que depender de amigos, da família, fizemos dívidas, cheguei em alguns momentos a perder a esperança”.

Quando mudaram para a Praça, Maria também precisou da ajuda de parentes para arcar com os custos de mais um ponto naquele local. “Você imaginava. Eu vinha buscar água na Biquinha e via o local que era meu, que eu batalhei para ter, com moradores de rua dormindo dentro. Era terrível. Parecia que eu ia infartar”, desabafa.

Na Praça 22 de Janeiro, ela conta que o movimento era quase zero e sobreviviam graças aos clientes antigos, que passavam pelo local. “Lá, era tomado por moradores de rua. As pessoas desviavam. Quando tínhamos uma boa venda. A dúvida era que dívida pagar. A sensação era de abandono e de que tínhamos sido largados à própria sorte. Eu digo que enfrentamos uma guerra. Mas essa batalha eu venci”, diz com o sorriso no rosto.

Maria da Conceição vem trabalhar com felicidade e torce para a Biquinha melhorar cada vez mais. “Tivemos neste período o que não conseguimos em um ano e três meses na outra praça. Ganhei um grande presente de aniversário e de Natal”. Agora, a esperança reacendeu: “Estou confiante em mais eventos para cá. Isso é bom não só para gente, mas para todos os vicentinos e turistas”.

A volta da Biquinha

A Biquinha de Anchieta foi reinaugurada no último dia 20 de janeiro, pelo prefeito Pedro Gouvêa, em uma das principais ações do seu início de governo. O local estava fechado há 18 meses para obras, que estavam abandonadas. Um incêndio atingiu os quiosques no dia 2 de março de 2013. Depois de ficarem em instalações provisórias de forma precária, eles foram transferidos para a Praça 22 de Janeiro, até o local ser fechado para a reforma, que nunca foi iniciada. O local acabou virando abrigo para moradores de rua, usuários de drogas e acumulando muito lixo.

Após a mudança de administração, a Prefeitura derrubou os tapumes, removeu o mato e o lixo que tomavam conta da praça e nivelou o psio. Em seguida, o chão foi coberto de brita para dar mais segurança às pessoas. Foi colocada nova iluminação e instalado pavilhões, de forma provisória, por meio de uma parceria com a Subsecretaria de Trabalho Artesanal nas Comunidades (Sutaco), o que garantiu que moradores e turistas podessem a voltar a passear e comprar na Praça da Biquinha. A idéia do prefeito Pedro Gouvêa pretende, no futuro, fazer um projeto para instalações permanentes e reforma completa na Biquinha.