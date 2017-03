A ambulante Ana Santos, de 67 anos, viveu grandes emoções nos últimos dias. Na quinta-feira (2), viu o mundo desmoronar quando o carrinho de bolos, doces e salgados que mantinha há anos na Vila São Jorge foi apreendido por fiscais da Secretaria de Comércio Indústria e Negócios Portuários (Secinp), durante fiscalização de rotina. Sem registro na Prefeitura, a vendedora chorou ao despedir-se do seu ganha-pão. No entanto, tudo mudou nessa sexta-feira (3).

Após mais de duas décadas atuando na clandestinidade, Dona Ana, como é conhecida, compareceu à sede da Secinp e pôde, enfim, regularizar a sua situação. “Eu nem acredito que está tudo resolvido. Depois de muitos anos, posso dizer que estou com a situação legalizada”, comenta.

Quem intermediou a situação foram moradores do próprio bairro, que ficaram chateados ao ver uma figura tão tradicional da Vila São Jorge perder o seu carrinho. O movimento pela recuperação do carrinho ganhou força nas redes sociais e, na manhã de sexta (3), um grupo de populares esteve na Secinp nessa manhã, coletando informações sobre a regularização da situação da ambulante. Essas pessoas foram atendidas pelos mesmos fiscais que fizeram a apreensão, que orientaram que a ambulante se fizesse presente.

O grupo foi, então, buscar Dona Ana em casa, para ouvir as orientações. A ambulante, emocionada, compareceu à secretaria, demonstrou o interesse em regularizar a situação e relatou detalhes de sua história de mais de 20 anos vendendo bolos e doces naquele bairro. Se ela ficou chateada de ter o carrinho apreendido? A própria responde: “Foi a melhor coisa que me aconteceu. Através dessa ação, hoje estou regularizada”, comenta.

Dona Ana deve voltar às ruas da Vila São Jorge para vender seus quitutes já neste sábado (4). Mas, agora, passa a ter a missão pessoal de incentivar outros ambulantes a procurarem a Secinp para regularização.

Quem quiser atender ao convite dela, poderá comparecer à Rua José Bonifácio, 404, 3º andar, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17h. Vale lembrar que a Prefeitura abriu recentemente o cadastramento de ambulante para futuras licenças. Os locais de atuação ainda serão definidos.