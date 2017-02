O Santos chegou ao terceiro jogo seguido sem vitória no Campeonato Paulista. Previsível e pouco criativo, o time comandado por Dorival Júnior não conseguiu assustar o Ituano e ficou no 0 a 0, nesta terça-feira, no estádio Novelli Júnior, em Itu, pela quinta rodada do torneio estadual. O alvinegro, inclusive, tem seu pior início de Paulistão em cinco anos. Motivo para pressão? Não para o técnico santista.

“Turbulência não existe. Convivemos com harmonia no CT. Buscando melhorar, resultados. A diretoria sempre abraçou a equipe. Não sinto essa pressão que se fala. Cobrança vai existir. A torcida do Santos está mal acostumada em razão dos bons resultados na Vila Belmiro por longo tempo e natural que uma derrota ou outra ocasione nisso. É questão de tempo para recuperarmos. Está iniciando o campeonato. Será o mais difícil dos últimos anos. Estamos vivendo isso. A equipe vem evoluindo, sim”, ressaltou o treinador do Peixe, em entrevista coletiva após o duelo desta terça.

Com a igualdade em Itu, o Santos acumulou seu terceiro jogo seguido sem vitória e chegou aos sete pontos. Os santistas até voltaram para a segunda colocação do grupo D, mas só ficarão nela se a Ponte Preta perder para o Linense, nesta quarta-feira, em Lins.

Mesmo com o pouco futebol apresentado diante do Ituano, Dorival crê que o alvinegro está no caminho certo e que os erros na conclusão das jogadas foram fundamentais para o empate no estádio Novelli Júnior.

“O que ficou faltando foi o último passe. Tivemos produção ofensiva condizente com o que o time faz. Na hora de colocar alguém em condição de definir, falhamos. Fizemos jogo bem seguro em razão de mudança de postura. Foi jogo pesado, complicado. Tivemos mais coisas positivas do que negativas. Natural que o resultado não acontecendo, existam questionamentos. A equipe vai readquirir confiança”, concluiu o técnico santista.