Quem vê o sorriso fácil e a simplicidade no jeito do vereador Gustavo Palmieri (PSB), pode não imaginar o tamanho de sua responsabilidade durante esses quatro anos de mandato. O conhecido Dr. Palmieri traz consigo a responsabilidade de ter sido o mais votado da Cidade, com mais de 4.100 votos, e o fato de carregar o sobrenome de uma família com tradição na política. O seu pai, Dr. Eduardo Palmieri, foi vereador durante duas legislaturas e está do seu lado, apoiando, orientando e pronto atépara “puxar a orelha” se for necessário, como afirma o filho.

Palmieri ficou conhecido na cidade pela sua carreira consolidada como médico-veterinário e protetor dos animais. Seu carinho pela causa sensibilizou a população e, com certeza, será sua grande bandeira neste mandato, sem esquecer as outras áreas que merecem atenção. Em 60 dias, já apresentou projetos importantes defendendo a causa. Largar sua profissão está fora de cogitação. Ele pretende conciliar seu dia entre cuidar dos seus animais e cuidar de São Vicente.

Nesta gestão, Palmieri também foi incumbido pelo prefeito Pedro Gouvêa de ser o líder do governo na Câmara, função essa que, segundo ele, não o impede de apontar os erros e exercer seu papel de fiscalização. Seu mandato é participativo, se envolvendo diretamente com a comunidade, principalmente pelas redes sociais. A demanda de solicitações tem sido grande, até pelo período que a Cidade ficou sem serviços essenciais, mas ele está otimista com o futuro da Cidade.

Na entrevista ao Jornal Vicentino, o vereador enaltece o retorno do orgulho do povo vicentino e da vontade da Câmara e do Poder Executivo de trabalhar. Palmieri acredita que, em dois anos, haverá mudanças drásticas para o bem da Cidade. Confira:

JV – Vereador, você vem de uma família tradicional na Cidade e foi o mais votado nas eleições? Sente uma pressão e uma responsabilidade maior para exercer este mandato?

Palmieri – Com certeza sim. A responsabilidade é natural. Por ser de uma família que já passou pela Câmara, até os outros colegas vereadores vem conversar comigo para entender os caminhos, como se portar frente ao Legislativo e como conseguir passar as leis da melhor maneira, tendo um mandato mais participativo. Sinto pressão, até porque trabalho em uma causa muito nobre, que é a dos animais. E por ter sido o mais votado, a população tende a cobrar um pouco mais. Mas aceito isso com naturalidade.

JV – Você nasceu no meio da política, mas se formou médico-veterinário, onde construiu uma carreira de sucesso. Quando decidiu embarcar no mundo da política?

Palmieri – Na verdade eu sempre gostei de política. Meu pai foi vereador durante duas legislaturas e eu sempre acompanhei de muito perto. Fiquei afastado, porque decidi me dedicar 100% a minha carreira de médico-veterinário. Mas até dentro dela, eu tinha um nicho de cunho social, que veio a mim junto com a minha família e, em certo momento, vi que não avançávamos devido a tanta burocracia. Dentro da política, as portas abrem mais fáceis para você colocar projetos sociais para frente. Por isso decidi me candidar a vereador. Na primeira vez, não obtive êxito, mas tive mais de 2 mil votos. Meu trabalho social frente aos animais continuou firme e acabou sendo natural chegar nesta eleições aos mais de 4 mil votos.

JV – De que maneira na Câmara pretende atuar em relação a proteção dos animais, que é a sua principal bandeira. Já apresentou projetos na Câmara?



Palmieri – Vamos dizer que nosso mandato vai ser voltado bastante para os animais, porque venho desta área, não esquecendo todos os demais setores, que são tão importantes quanto. Nesses primeiros quase 60 dias, já tivemos alguns avanços. Passamos a lei que proíbe os fogos de artifício que fazem barulho na Cidade, apresentamos o projeto de lei que permite que animais sejam transportados nas lotações. Muitas pessoas não conseguem transitar com o animal porque ele está doente ou passou por uma profilaxia. E esse projeto visa atender essas pessoas, para que possam usar a van, mas seguindo determinadas regras. Também abrimos uma Comissão Especial de Vereadores (CEV) para tratar da conclusão das obras do Departamento de Zoonoses na Área Continental. Esperamos abri-lá em meados de 2018.

JV – A população pode esperar muitas novidades neste mandato com projetos voltado à causa animal?

Palmieri – Com certeza virão bastante novidades, principalmente no que diz respeito a promoção da Saúde Animal. Um deles que estamos formulando une o Poder Público ao Privado, que é uma ação educativa durante 15 dias dentro de cada escola. Lá, daremos a oportunidade de cuidar dos animais, oferecer castração para poder ter o controle populacional e educar as crianças para passarem para frente essa consciência, principalmente no que se refere ao mal trato e abandono de animais. Tivemos diversos outros projetos em pauta e também vamos trazer projetos que estão funcionando em outras cidades para São Vicente.

JV – Fora da área dos animais, que ações que você gostaria de destacar nesses primeiros 60 dias de mandato?

Palmieri – Conseguimos recentemente, graças a uma luta nossa, junto ao Executivo e ao Governo do Estado, a iluminação sob os novos viadutos da Rodovia dos Imigrantes. O local estava muito escuro, com constantes assaltos e conseguimos executar essas obras, deixando a população bastante feliz. Aprovamos recentemente um projeto que vai permitir uma caminhada voltada às pessoas portadoras de Sindrome de Down, que começara neste mês de março. Também estamos fazendo um anteprojeto da Lei do Código de Posturas do Município.

JV – Como tem sido esse mandato participativo? Muita cobrança por parte da população? Como tentar atender a todos?

Palmieri – Estamos utilizando as redes sociais e, em cima disso, recebendo muita solicitação da população. Nós filtramos e mandamos as solicitações para o lugar devido, seja a Secretaria de Transportes ou a Codesavi, por exemplo. A partir daí, fiscalizamos o Executivo para ver se ele está cumprindo o seu papel. Esse é o nosso mandato participativo. Estamos tendo um ótimo retorno, com nossas reclamações atendidas. Lógico, a demanda é muito grande porque foram vários anos sem a realização dos serviços essenciais, mas estamos atendendo todos na medida do possível. E sou eu mesmo que respondo, para entender o que população está buscando. Recentemente, recebemos três solicitações de um colégio que estava sem água. Fomos lá, conversamos com a diretora, ligamos para os órgãos competentes, onde viram que o problema era na rede e fizemos o possível para que o serviço fosse efetuado da forma mais rápida, para que as crianças não ficassem sem aula

JV – Você também foi incumbido de ser o líder do Governo na Câmara? Como é essa responsabilidade e e como poder fiscalizar sendo o porta-voz do Executivo?

Palmieri – Sendo o líder do Governo eu tenho a confiança do Executivo para poder levar para o Legislativo tudo que achamos que é o certo, mas tenho total liberdade de cobrá-los, até por ser este líder. Vou defender o certo e quando estiver algo errado serei o primeiro a reclamar, até porque o prefeito Pedro Gouvêa nos dá essa abertura. É uma responsabilidade frente aos colegas, já que a demanda é grande. A cidade passa por momento de turbulência e o diálogo será constante porque ainda temos muito problemas em escolas, creches, ainda temos problema com o lixo no Sambaiatuba, buracos na Cidade, e precisamos resolver e mostrar que tudo tem o seu tempo. Já avançamos muito e vamos avançar mais. Temos uma Câmara muito oxigenada e querendo muito trabalhar.

JV – Como vereador e munícipe, acredita que São Vicente está entrando no caminho certo para superar essa crise?

Palmieri – Converso bastante com as pessoas e a gente começa a sentir a resposta delas, dizendo que a cidade está mais limpa, não vê tanto lixo nas ruas, que os buracos estão sendo tapados, que a Saúde e a Educação estão avançando. A gente teve que buscar esse orgulho do vicentino, com pequenos trabalhos sendo executados. Estou muito feliz, tanto com o Executivo quanto com o Legislativo, mas ainda temos muito o que evoluir. Ainda estamos no buraco, mas escalando para sair. Vai demandar tempo e muito trabalho. Estou otimista e acredito que em dois anos vamos ver mudanças drásticas para o bem de São Vicente.

JV – Até pela sua votação, já pensa em voos maiores dentro da política?

Palmieri – Com certeza. A gente sempre pensa em voos maiores. Nasci e fui criado em São Vicente e quero o melhor para a Cidade. Lógico, trabalho dentro de um grupo político, existe uma hierarquia, mas o meu nome está sempre à disposição para pleitear novos cargos, pensando no bem de nossa cidade.

JV – Feliz com o seu início de trabalho como vereador? Conseguirá conciliar o trabalho como médico-veterinário?

Palmieri – Ser vereador e poder liderar um grupo para melhorar a cidade é sensacional. Com certeza conseguirei conciliar. Sempre digo que não sou político. Eu estou na política. Mas eu sou médico-veterinário. Todos os dias na parte da manhã estou na minha clínica, me dedicando 100% aos meus animais, e na parte da tarde me dedico à nossa Cidade. Tenho o mesmo amor e carinho pelos dois e não largo nenhum pelo outro.