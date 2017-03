O calendário de saque das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) começa na sexta-feira (10). Quem não tiver tempo durante a semana, poderá procurar, aos sábados, uma das 13 agências da Caixa Econômica Federal na Baixada Santista e Vale do Ribeira para receber o valor ou tirar dúvidas sobre a transação.

Abrirão, inclusive, duas agências de São Vicente, que inicialmente não entraram no plantão da Caixa de atendimento ao público aos finais de semana, por conta de ação trabalhista movida pelo Sindicato dos Bancários de Santos e Região. A informação de que o município participará normalmente do plantão foi divulgada pela Caixa na última quarta-feira (8).

No sábado (11), 12 agências da Baixada Santista e 1 do Vale do Ribeira vão abrir, das 9 às 15 horas. Confira abaixo a relação das agências:

O que é, quem pode e prazo

O governo anunciou em dezembro a liberação do saque de contas inativas do FGTS, com o objetivo é injetar R$ 30 bilhões na economia. Cerca de 10 milhões de trabalhadores serão beneficiados pela medida, de acordo com estimativas do Planalto.

Inicialmente, o governo havia cogitado permitir o saque apenas para pagamento de dívidas, mas decidiu que os trabalhadores com direito a retirar os recursos poderão usá-los para qualquer finalidade.

Podem sacar as contas inativas qualquer trabalhador que tenha o FGTS classificado como inativo em 31 de dezembro de 2015.

Pela legislação atual, os principais casos em que o fundo pode ser sacado são na demissão sem justa causa, na aposentadoria, quando o trabalhador fica mais de três anos fora do regime do FGTS (ou seja, sem um emprego com carteira assinada) e para financiamento imobiliário.

A retirada do dinheiro das contas de FGTS inativas só poderá ser feita até o dia 31 de julho. Depois desse prazo, valerão as regras normais para saque, em casos como demissão sem justa causa, aposentadoria e aquisição de moradia própria.

BAIXADA SANTISTA

Bertioga

Jardim Paulista (Av. Anchieta, 715)

Cubatão

Centro (Av. Nove de Abril, 2081)

Guarujá

Centro (Rua Leomil, 645)

Vicente de Carvalho (Av. Santos Dumont, 396)

Itanhaém

Centro (Av. Condessa de Vimieiros, 183)

Mongaguá

Centro (Rua Brasília Teixeira Seckler, 84)

Praia Grande

Boqueirão (Av. Pres. Costa e Silva, 748)

Cidade Ocian ( Av. Pres. Kennedy, 7074)

Santos

Centro (Rua General Câmara, 15)

Gonzaga (Rua Marcílio Dias, 170)

São Vicente

Centro (Rua Jacob Emmerich, 215)

Praça Barão (Praça Barão do Rio Branco, 71)

VALE DO RIBEIRA

Registro

Vila Tupy (Av. Clara Gianotti de Souza, 429)