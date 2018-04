Um dia especial para 280 famílias que realizaram o sonho da casa própria em São Vicente. O prefeito Pedro Gouvêa e o governador Márcio França entregaram as chaves dos apartamentos dos lotes 10 e 14 do Conjunto Habitacional Tancredo Neves III.

O governador Márcio França falou da emoção de ajudar estas famílias e contou uma novidade: a Ecovias, empresa que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes e a Agencia de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), estuda fazer um acesso especial para as pessoas que precisam ir para o bairro. “Isso vai facilitar a vida de quem mora aqui, a empresa vai entregar em breve o projeto executivo e em troca terá a prorrogação no contrato de concessão da rodovia. A obra pode solucionar os problemas de drenagem. Estou muito feliz de anunciar essa novidade para os vicentinos”.

As boas notícias não pararam por aí, o prefeito Pedro Gouvêa também falou da ideia de construir uma creche/escola para atender as crianças do local. “Agora, com mais 1.120 famílias morando aqui, nada mais justo do que ampliar a rede de ensino. Vamos poder trazer mais infraestrutura para quem tanto precisa”.

O chefe do Executivo anunciou que em breve o conjunto São Vicente H, no Catarina de Moraes será realidade. “Nos próximos meses, devemos fazer a entrega de algumas unidades. Desde janeiro de 2017, já foram entregues mais de 2 mil apartamentos”.

O deputado estadual Caio França também esteve presente no evento e ressaltou este novo momento das famílias. “É um sonho realizado, moradias dignas, bem estruturadas e com todo apoio da Prefeitura e Governo do Estado”.

Emoção - A dona de casa Elizabeth Aparecida Silva foi a primeira a receber a chave. Vive no Sambaiatuba e está muito feliz em poder deixar os dias difíceis, morando de favor, para trás. “Vou realizar um sonho. Meu marido, meus três filhos e eu vamos viver num lugar digno e bem bonito”.

Valquíria da Silva Pereira comemorou muito, além de ter uma escola mais próxima para o filho, vai deixar a antiga casa, em condições precárias, no Sambaiatuba. “Estou feliz em conquistar minha casa, vou dar uma vida melhor para o menino e também trazer minha sobrinha para morar aqui”.

A família de Karina Cláudia Ricardo também terá um novo endereço em breve. “Vamos mudar assim que possível, eu, o marido e os dois filhos. Não vejo a hora de deixar de morar de favor na casa da minha sogra”, comemorou.

Em dezembro, 840 famílias dos lotes 11, 12, 13, 15, 16 e 17 já tinham sido beneficiadas. Todos os apartamentos têm 45,02 m², dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, com piso de cerâmica em todos os ambientes. Os prédios contam com revestimento, protegendo a estrutura. Além disso, os empreendimentos são equipados com redes de água, esgotamento sanitário, gás encanado, drenagem e energia elétrica. Além disso, foi feita a pavimentação, estacionamento, acessibilidade.

O investimento total foi de R$ 100 milhões, provenientes da Caixa Econômica Federal, pelo programa Minha Casa, Minha Vida, em parceria com a Secretaria Municipal de Habitação (Sehab).