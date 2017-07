A Secretaria de Meio Ambiente (Seman) divulgou o balanço da retirada de resíduos dos dois ecopontos da Cidade, na Área Insular e Área Continental. Desde a inauguração, em junho, até o final da semana passada, os equipamentos já receberam mais de 120 m³.

O maior volume foi registrado no Ecoponto Vila Voturuá. Segundo os números da Semam, foram retirados do local 35 m³ de entulho, 20 m³ de resíduos volumosos e madeira, e 14,4 m³ de recicláveis. No total, foram removidos 89,4 m³ neste equipamento.

Já o Ecoponto Jardim Rio Branco extraiu 10 m³ de entulho, 20 m³ de resíduos volumosos e 4,8 m³, totalizando 34,8 m³.

Entenda - Ecopontos são locais de entrega voluntária de pequenos volumes de entulho (até 1 m³), grandes objetos (móveis, restos de poda de árvores etc.) e resíduos recicláveis.

A população pode dispor o material gratuitamente em caçambas distintas para cada tipo de resíduo. O projeto visa conscientizar a população da importância de lugares direcionados à educação ambiental.

Os equipamentos funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas, e das 14 às 18 horas. Aos sábados, o horário é das 8 às 12 horas. Nos ecopontos também foram instalados projetos paralelos de conscientização, como a Sala de Educação Ambiental, a Horta Comunitária e a Clínica de Plantas.