Cerca de 500 mil veículos devem descer a Serra pelo Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) em direção ao Litoral Paulista durante o Carnaval. Para garantir melhor fluidez ao tráfego, a Ecovias, concessionária do SAI, deve implantar às 10 horas de sexta-feira (24) a Operação Descida (7×3).

Durante esta operação, os veículos com destino ao litoral podem utilizar as pistas Sul e Norte da Via Anchieta e a Pista Sul da Rodovia dos Imigrantes. A subida é feita somente pela Pista Norte da Imigrantes.

A previsão é de que a operação continue em vigor até as 22 horas do sábado (25) e volte a entrar em vigor das 8 às 13 horas de domingo (26).

Volta à Capital

Já na segunda-feira (27), o tráfego deve aumentar no sentido São Paulo a partir das 17 horas, horário programado para a implantação da Operação Subida (2×8), que deve seguir em vigor até a 1 hora da terça-feira (28).

Neste esquema, as duas pistas da Imigrantes e a pista norte da Anchieta serão destinadas aos veículos que retornam a São Paulo, enquanto a Pista Sul da Anchieta ficará à disposição dos motoristas com destino ao litoral. A previsão é de que a operação seja implantada novamente entre 9 horas de terça e 2 horas de quarta-feira (1º).

Ação na Imigrantes

Os foliões que seguirem em direção à Baixada Santista pela Rodovia dos Imigrantes, na sexta-feira (24), entre 10 e 16 horas, poderão participar de ação realizada no Posto Borssato, localizado no km 35 da via. Haverá a presença de palhaços e do ‘Seu Guarda’, personagem que dará dicas de segurança nas estradas.

A conscientização nas rodovias também será marcada pelo Rodovírtua, óculos de Realidade Virtual que simulam os danos causados ao combinar álcool e direção. O usuário poderá sentir os efeitos da bebida alcoólica, como a visão embaçada e perda da velocidade de reação. O equipamento é disponibilizado pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).