O Núcleo Kalunga da Educafro (Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes) recebe inscrições para o cursinho pré-vestibular nos dias 4 e 5 de março, de 10 às 16 horas. Os interessados podem se inscrever na EMEF União Cívica Feminina, na Praça Rui Barbosa, s/nº, Parque São Vicente. São 40 vagas oferecidas este ano.

O valor da inscrição é de R$ 5,00 (para custeio das folhas de sulfite e cópias). Os documentos necessários para se inscrever são: cópia do RG e CPF; cópia do comprovante de residência; foto 3×4; cópia dos comprovantes de renda de todos os moradores da casa acima de 16 anos (aqueles que não trabalham ou não possuem carteira assinada é necessário fazer declaração de próprio punho); cópia do histórico do ensino médio ou certificado de conclusão; e declaração escolar (para quem está estudando).

O curso é voltado para quem já concluiu o ensino médio ou está cursando o último ano dessa modalidade. As aulas começam no dia 11 de março, sempre aos sábados, das 8 às 18h30 horas. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (13) 99151-4216, com Ricardo Moreira e (13) 991769220, com Valdenir Barreto Alves, ambos coordenadores do Núcleo.

A Educafro é uma rede de cursinhos pré-vestibulares comunitários que funciona em espaços cedidos por instituições religiosas, associações de moradores, escolas públicas e particulares. É uma associação da sociedade civil, ecumênica, sem fins lucrativos e não-partidária. Os núcleos estão localizados nas periferias de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Distrito Federal, sendo sete na Baixada Santista.

Os professores que quiserem integrar o grupo de educadores voluntários da Educafro na Baixada Santista, podem enviar um email para educafrobaixada@gmail.com. Além das disciplinas que são exigidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), os núcleos oferecem aulas de Cidadania e Cultura, além de Orientação Vocacional.