Victor Ferraz desabafou em suas redes sociais na noite do último domingo, após ter acertado lindo cruzamento para Vitor Bueno, que marcou contra o Red Bull, no Pacaembu. O lateral-direito fez um pedido aos jogadores que estão iniciando as atividades: sonhe, acredite, lute e trabalhe muito.

O jogador, que sofreu crítica de parte da torcida nos últimos jogos, lembrou da época em que teve que tolerar julgamentos no início de sua carreira. Segundo ele, ouviu que estava velho, que não tinha condições físicas, nem altura para iniciar.

Após a publicação, Lucas Lima fez questão de dar apoio ao colega de elenco:

“Capitão, respeito você e sua história. Esse ano é nosso!”, escreveu o meia.

Ferraz é um dos atletas que pedem à comissão técnica para treinar separadamente no final dos treinos realizados no CT Rei Pelé.

EXTRACAMPO

A preparação do Santos para encarar o São Paulo, na quarta-feira, às 21h45, na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Paulistão, vai muito além dos treinos do técnico Dorival Júnior. Antes da bola rolar, diretoria e jogadores têm pendências.

Isto porque após a vitória sobre o Red Bull, no último domingo, os atletas decidiram, ainda em campo, não dar entrevistas como forma de protesto à demissão do ex-gerente de futebol Sergio Dimas.

Outro assunto da reunião entre diretoria e elenco será o atraso na volta do intervalo durante as partidas. Na súmula do jogo com o Red Bull, o árbitro Rafael Gomes Félix da Silva relatou atraso no início do primeiro tempo e também do segundo, o que é passível de multa para o clube. Segundo dirigentes, isso foi recorrente no ano passado e deve ser evitado em 2017.