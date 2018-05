A tarde de terça-feira (29) foi dedicada à Campanha do Agasalho no Fundo Social de Solidariedade. Dezesseis voluntárias se juntaram para participar da iniciativa “Agulhas em Ação”, na qual o Fundo Social do Estado de São Paulo, após receber uma doação de 500 quilos de lã, repassou o material para diversas entidades, incluindo São Vicente.

A ideia é confeccionar o maior número possível de quadrados de crochê 20x20cm que darão origem a mantas e cachecóis destinados à Campanha do Agasalho. Todos os quadrados produzidos e as peças finalizadas serão entregues no dia 9 de junho no Fundo Social do Estado.

A presidente do FSS de São Vicente explica que a Cidade tem vários postos de arrecadação e ressalta sobre a importância de ajudar. “É muito importante porque essas mantas e cachecóis serão distribuídos em diversas entidades e vão aquecer os mais necessitados nesse inverno”. Ela também destacou que a Campanha do Agasalho vai até o dia 2 de agosto e todos podem ajudar doando roupas em boas condições.

A voluntária Vera Lúcia Soares de Oliveira conta que recebeu uma ligação para ajudar com o crochê e atendeu prontamente. Ela é aposentada como assistente social e já foi funcionária do próprio Fundo Social de São Vicente e, mesmo não trabalhando mais no local, se dispôs a ajudar. “É uma sensação de carinho, de amor porque cada uma que está aqui acaba dando um pouco de seu tempo. É muito gratificante porque não estamos fazendo só para eles, mas para nós também, já que funciona como uma terapia. Aqui conversamos e fazemos amizade e ainda estamos ajudando outras pessoas”.