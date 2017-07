‘A praça é do povo’. Isso fica cada vez mais claro a cada domingo de julho em São Vicente. O projeto “Férias na Praça” tem cativado a criançada e feito os adultos se divertirem. Então, aproveite porque a programação continua no próximo fim de semana, das 13h às 18h, na Praça Vinte e Dois de Janeiro.

Durante esse horário, as crianças podem realizar diversas atividades como se divertir no pula-pula, nas aulas de desenho e pintura, comer muito algodão doce, se caracterizar com pintura facial, jogar basquete e participar de brincadeiras promovidas por monitores.

Na praça acontece também a feirinha de artesanato, e sua proximidade a Biquinha José de Anchieta proporciona às famílias que também degustem dos deliciosos doces produzidos pelos comerciantes locais.

Mais de 600 pessoas estiveram presentes neste último domingo. O evento é uma iniciativa da Secretaria de Comércio e conta com sanitário e apoio da GCM.

Melhor idade – A melhor idade também terá vez durante os domingos à tarde. A Secretaria de Assistência Social (Seas) em parceria com o projeto “Férias na praça” realizará nos dias 16 e 23 de julho das 15h às 18h o baile “Recordando e vivendo”.

O objetivo é criar uma socialização entre a comunidade de idosos de todas as localidades da internet, inclusive turistas. O evento conta com DJ, brindes e concurso. Também haverá aferição de pressão arterial e o Conselho Municipal do Idoso orientará sobre os direitos da terceira idade.