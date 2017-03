A empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU), responsável pelo Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) na Baixada Santista, está recebendo currículos para interessados em trabalhar no sistema que está sendo implantado na região.

A EMTU estima que mais de 200 empregos diretos sejam gerados para o VLT, entre vagas de perfil técnico e administrativo.

De acordo com a empresa, serão disponibilizadas vagas para agente de estação, serviços gerais e manutenção do centro de controle operacional e o pátio de manutenção – localizado no Porto de Santos.

Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail selecao@ brmobilidadebs. com.br.

As seleções para trabalhar no VLT serão realizadas conforme a necessidade da empresa.