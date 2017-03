Nesta terça-feira (28) de carnaval, a partir das 16h, a areia da praia do Itararé em São Vicente receberá o encontro Pé na Areia. O evento, que originalmente acontece na Ponta da Praia em Santos, por iniciativa popular de um grupo na internet, vem pela primeira vez para São Vicente com o apoio da Secretaria de Turismo (Sectur).

Os organizadores dividem o objetivo do evento em três alicerces: social, no que diz respeito a entrega de alimentos a entidades carentes da Cidade; praia limpa, pela conscientização dos frequentadores, e principalmente o respeito entre as famílias.

A organização pede um quilo de alimento não perecível para ser encaminhado para entidades assistenciais da Cidade, mas lembra que a doação não é obrigatória.

Veja a programação:

16h – Dj Beni ( hip Hop / rap / reggae )

18h – O rappa cover

( banda caiçara groove )

20h – CBJR cover ( banda pé na areia )