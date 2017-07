Fora do período de chuvas, a Prefeitura de São Vicente continua atuando na prevenção de deslizamentos. Os trabalhos foram iniciados por um trecho no sopé do Morro dos Barbosas, na altura da Avenida Newton Prado, onde houve um escorregamento de terra no mês de janeiro. As obras de contenção de encostas ocorrem agora em outro ponto do morro, antes de seguir para o Japuí e Ilha Porchat.

As equipes responsáveis pela execução da obra e pelo monitoramento das áreas de riscos receberam essa semana uma visita do prefeito de São Vicente, Pedro Gouvêa. Os técnicos detalharam ao chefe do Executivo as intervenções já realizadas no Morro dos Barbosas – os serviços estão sob o comando da Secretaria da Habitação (Sehab), em parceria com a Defesa Civil.

Segundo Gouvêa, o início dos trabalhos só foi possível graças à recuperação de um contrato com o Ministério das Cidades, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). “Depois de quase dois anos com as obras paradas, reiniciamos e resgatamos esse convênio e conseguimos entregar em 60 dias o primeiro trecho dessa obra”, relata.

Só no primeiro trecho do Morro dos Barbosas foram gastos R$ 1,2 milhão. Ao todo, o investimento deve chegar a R$ 6 milhões nos três morros. O secretário de Habitação, Edson Brasil, afirma que os esforços para ampliar a segurança nas encostas continuarão. “Agora estamos trabalhando na parte superior da encosta no Morro dos Barbosas, mas seguiremos depois para outras áreas críticas da Cidade”.

A obra – À primeira vista, a exposição de um muro de concreto pode trazer a sensação de que a obra na encosta do Morro dos Barbosas é simples. No entanto, de acordo com o engenheiro da Secretaria de Habitação, Wagner Meggiolaro, os procedimentos feitos são complexos e o método usado nessa parte do morro foi um dos mais modernos utilizados atualmente.

Nesse procedimento, a encosta é perfurada numa profundidade que varia de 8 a 20 metros. Uma barra de ferro é introduzida no solo, seguida pela injeção de concreto projetado, que é mais líquido e com alto teor de cimento. A aplicação é feita com um compressor. As barras de ferro servem como ganchos, que se prendem a uma tela de aço, colocada posteriormente. A finalização do procedimento pode ser feita com concreto ou grama.

Segundo Brasil, na parte superior do mesmo morro, a técnica de contenção utilizada será outra. “Naquela parte será levantado um muro de contenção, com 14 metros de comprimento e 18 estacas pela extensão”, resume.