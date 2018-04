á esta definida a data da entrega das chaves dos lotes 10 e 14 do Conjunto Tancredo Neves. Na sexta (27), serão entregues as 280 unidades que ainda faltam.

O secretário de Habitação, Edson Brasil, conta que durante essa semana a equipe da pasta esteve no local para agilizar as ligações de luz, água e gás e que o prefeito Pedro Gouvêa também estava empenhado para que tudo ficasse pronto junto a Caixa Econômica Federal e o Ministério das Cidades.

Brasil também ressalta que não há problemas de documentação em relação aos novos moradores e que todas as pendências também já estão resolvidas. E acrescenta: “no dia 27 estaremos lá para entregar a casa dessas pessoas”.

Demais lotes – Os lotes 11, 12, 13, 15, 16 e 17 foram entregues no dia 20 de dezembro de 2017, beneficiando 840 famílias.O investimento total é de R$ 100 milhões, provenientes da Caixa Econômica Federal, pelo programa Minha Casa Minha Vida, em parceria com a Secretaria Municipal de Habitação (Sehab). Autoridades da instituição também estarão presentes no evento.

Estrutura – Cada apartamento possui 45,02 m², dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, com piso de cerâmica em todos os ambientes. Os prédios contam com revestimento, protegendo a estrutura. Além disso, os empreendimentos são equipados com infraestrutura completa, pavimentação, redes de água, esgotamento sanitário, drenagem e energia elétrica.