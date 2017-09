O prédio em forma de navio que abrigou o projeto Tripulantes do Futuro na Vila Margarida embarcou em uma nova proposta nesta quarta-feira (27). Agora, o local retoma a sua vertente social ao receber a Escola de Técnicas de Economia Criativa (Etecri), iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação.

A entrega do equipamento – totalmente reformado – contou com a presença do vice-governador do Estado e secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Márcio França. Segundo ele, os cursos são pensados para ir em direção às novas tecnologias. “É preciso dar essa oportunidade em um espaço adequado e moderno, numa das áreas que mais cresce no mundo”.

Além da unidade vicentina, foi entregue também na quarta uma sede da Etecri na Zona Noroeste de Santos. No total, são cinco escolas no Estado: São Vicente, Santos, Campinas, São Bernardo do Campo e Presidente Prudente. Cada unidade oferecerá 1.200 vagas/ano, gerando um total de seis mil vagas.

Etecri São Vicente – Em São Vicente, serão oferecidas vagas nos cursos de Práticas em Mídias Sociais, Técnicas de Web Design, Vitrinismo, Técnicas de Design de Moda, Grafite, Food Styling – Gastronomia e Recreação. São voltados a pessoas com mais de 16 anos, desempregadas e que buscam profissionalização na área de economia criativa. A aposta é que este novo segmento permitirá a criação de pequenas empresas, oferecendo produtos e serviços de maneira não convencional.

Com duração de três meses e carga horária de 100 a 160 horas/aula, os cursos são executados pelo Centro Paula Souza. A Associação de Desenvolvimento Econômico e Social às Famílias (Adesaf) ficará responsável pela gestão administrativa. Concluindo a formação, o estudante terá a possibilidade de abrir uma empresa com o financiamento inicial do Governo do Estado.

Importância - De acordo com o prefeito Pedro Gouvêa, a educação é uma ferramenta indispensável na transformação. “Nós estamos cumprindo um papel social importante, de dar oportunidade e qualificação aos jovens. Esse e outros projetos não seriam possíveis sem a parceria com o Governo do Estado de São Paulo”.

O deputado estadual Caio França enfatiza que a Cidade demanda muitos serviços e, por isso, é preciso atualização neste setor. “São cursos ligados ao momento. Daqui sairão pessoas com uma melhor formação e com emprego, eventualmente até abrindo empresas”.

O prédio da Etecri conta com laboratórios multifuncionais, laboratórios de informática, salas de aula, copa e espaço recreativo. As aulas estão previstas para começar na segunda semana de outubro. Interessados podem se inscrever no site do Via Rápida Emprego. A unidade vicentina fica na Avenida Nações Unidas, 1714 – Vila Margarida.

MEMÓRIA – O prédio da Etecri vicentina abriga uma rica história. Localizado na Avenida Nações Unidas, na Vila Margarida, foi inaugurado em 2012, como sede do Tripulantes do Futuro. O projeto formou milhares de pessoas para atuar em cruzeiros marítimos. No ano seguinte, foi encerrado e o imóvel, fechado.