Contando com 800 alunos, em dois turnos, a Emeif Maria de Lourdes Batista, no Parque São Vicente, vinha sofrendo com a falta de manutenção até à manhã da última quarta-feira. Em uma única manhã de trabalho, uma equipe de 30 funcionários da Codesavi já deixou a unidade escolar de cara nova, com os serviços de roçagem e raspação. O trabalho foi feito atendendo a uma indicação do vereador Rogério Barreto.

Diretora da escola desde sua criação, em 2004, Fatima Maria Dias Branco agradeceu o trabalho da Codesavi. “Não recebíamos manutenção há anos. As crianças precisam estar em uma escola digna para aprender noções de cidadania”. A Maria de Lourdes Batista atende crianças de 5 a 12 anos.

Fátima relatou ao presidente da Codesavi, Ricardo Hourneaux de Moura, que as árvores da escola vieram de mudas criadas no Parque Ambiental do Sambaiatuba.

Além do serviço interno na unidade escolar, uma escavadeira foi acionada para a retirada do lixo nos arredores da escola. A diretoria da Codesavi ressalta a importância de os moradores colaborarem na eliminação de pontos críticos de descarte irregular, denunciando pelo whatsApp (13) 997851596 – o número não aceita chamadas telefônicas, apenas mensagens de texto e áudio, além de fotos e vídeos.