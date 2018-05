Sacar, levantar e atacar por cima da rede. Esses são os fundamentos do vôlei, modalidade cada vez mais presente no cotidiano do país do futebol. E não é diferente no município de São Vicente, com a Escolinha de Voleibol no Complexo Esportivo Manoel Barreto(Avenida Martins Fontes, 775 – Catiapoã). A iniciativa tem como intuito estimular o esporte na vida de crianças e jovens.

Para participar,basta ir até o complexo esportivo e apresentar o documento de identidade(RG), comprovante de residência e comprovante escolar.O atendimento é de segunda a sexta, das 8h às 12h e 13h às 18h30.

Após a inscrição, é só aproveitar e começar a jogar.Os treinos são de segunda e quinta, das 17 h às 18 h, para ambos os sexos, a partir dos 9 anos de idade. A inscrição não tem data de encerramento. O projeto tem apoio da Prefeitura Municipal e Secretaria de Esportes (Sespor).