O escritório regional da Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp) começou a funcionar na sede da Associação Comercial de São Vicente (ACIESV), localizada na Rua Jacob Emmerich, 1238, no Parque Bitaru, das 8 às 18 horas.

Com o funcionamento da nova estrutura, empresários e pessoas jurídicas da região passam a ter mais agilidade em processos como abertura, encerramento e alterações em empresas. A cerimônia oficial de inauguração aconteceu no último sábado (dia 21), dentro da programação de aniversário de 485 anos de São Vicente. O evento contou com a presença do vice-governador do Estado, Márcio França, o deputado estadual Caio França, o prefeito Pedro Gouvêa, e demais autoridades da cidade.

Para a presidente da entidade comercial vicentina, Regina do Carmo, o escritório ajudará nos avanços econômicos da cidade. “Com mais esse serviço dentro da nossa sede, o cidadão vicentino poderá ter mais facilidade para abrir uma empresa. Isso fortalece o setor empresarial e econômico do município, gerando renda e postos de trabalho”, analisa.

Segundo o presidente da Jucesp, Jânio Benith, a expectativa para o funcionamento do escritório regional vicentino é muito boa. “O objetivo é descentralizar os serviços e ficar mais próximo do usuário, facilitando a burocracia, pois os processos de abertura, alterações ou fechamentos de empresas poderão ser feitos em até 48 horas”, esclarece.

Essa é a 36ª unidade do Estado e segunda na Baixada Santista. Para outras informações, o telefone do escritório é (13) 3569-2910.