Após três semanas de atividades intensas, o trabalho artístico “Há flores em tudo que eu vejo” realizado na fachada da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) Humaitá, da Sabesp, em São Vicente, será entregue à comunidade neste sábado (12), a partir das 10 horas. A ação faz parte do projeto Sabesp na Comunidade, desenvolvido pela companhia na Baixada Santista.

A arte que agora estampa os 73 metros de muro é criação da artista visual e muralista, Simone Anjos. Ela, com uma equipe de outros três artistas plásticos e educadores, treinou e acompanhou o trabalho da turma de mais de 50 crianças entre 7 e 16 anos moradoras do Humaitá e da comunidade Vila Mariana, que se envolveu na revitalização da área antes tomada pelo mato alto e lixo descartado indevidamente. Os nomes de todas elas foram eternizados em uma parte especial do imenso mural.

Além das novas cores e formas que mudaram a cara do local, a Sabesp também fez a calçada que antes não existia e, até mesmo o passeio recebeu tratamento especial. Isso porque no piso foram feitas marcações para brincadeiras como amarelinha, partidas de queimada, jogos da velha e forca, se transformando num ponto de encontro e lazer das famílias.

Para celebrar a conclusão do trabalho, no sábado (12) haverá uma comemoração com atrações que envolverão as famílias moradoras da região, com direito a brincadeiras e apresentação do grupo de Hip Hop Mad Feeling Crew, formado por bailarinos da Zona Noroeste de Santos. O evento acontece na avenida Vereador Valter Melarato, sem número, no bairro Humaitá, em São Vicente.