A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) foi autorizada, nesta quarta-feira (30), a elaborar estudos sobre a construção de uma ciclovia e passarela para a Rota Cicloturística Márcia Prado, que corta o Parque Estadual da Serra do Mar.

Em cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, o governador Márcio França assinou o documento que dá aval à concessionária Ecovias, responsável pelo Sistema Anchieta-Imigrantes, para conduzir projetos funcionais e executivos.

“Nós queremos que o caminho seja feito com segurança. Para o Estado, quanto mais pessoas fizerem o trajeto de bicicleta, melhor. Agora, com a legislação, a intervenção da Ecovias e as alterações no roteiro, a passagem poderá ser feita todos os dias”, ressalta o governador Márcio França.

Avaliações

A Artesp analisará a viabilidade jurídica e econômica para incluir a obra no contrato de concessão com a Ecovias. Na solenidade, foi sancionado o projeto de lei que institui a Rota Cicloturística Márcia Prado, caminho liga o Grajaú, no extremo sul da capital paulista, a Santos. O trajeto inclui os municípios de São Bernardo do Campo e Cubatão, passando pela Estrada de Manutenção da Rodovia dos Imigrantes.

Além disso, a intervenção abrange a construção de uma ciclovia de seis quilômetros na Rodovia dos Imigrantes (SP-160), bem como na alça da Interligação Planalto até o acesso ao Parque, onde o ciclista passa a utilizar a Estrada de Manutenção. De acordo com a Artesp, a intervenção também contempla a construção de uma passarela para a transposição das pistas de interligação em segurança.