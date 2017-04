O Governo do Estado de São Paulo confirmou na manhã da última quinta-feira (13) a destinação de R$ 1,5 milhão para São Vicente, para investimento em ações de engenharia, campanhas educativas e serviços voltados à redução de mortes no trânsito.

O anúncio foi feito em reunião realizada no Detran, no Centro de São Paulo, com representantes dos 11 novos municípios a integrar o Movimento Paulista de Segurança no Trânsito. O programa visa reduzir pela metade o número de fatalidades no trânsito até 2020.

O secretário de Trânsito e Transportes de São Vicente, Alexandre de Almeida Costa, participou do encontro e ressaltou a importância do investimento. “A vida vale mais que qualquer coisa e estamos trabalhando para um trânsito mais seguro com o objetivo de impedir mais óbitos”, destacou Almeida.

Este é o quarto e último grupo de cidades que assinaram a parceria em 2017, totalizando 52 municípios que abrigam 71% da população do Estado. Os convênios fornecem auxílio para a estruturação da gestão da segurança viária em cada um dos municípios selecionados e dão apoio financeiro para a realização de ações com foco na redução de fatalidades causadas por acidentes de trânsito. O investimento, proveniente de multas do Detran.SP, será de R$ 100 milhões.

Serão feitas análises e levantamentos de causas e soluções para a redução de acidentes e óbitos. Os valores destinados aos municípios dependerão desse estudo realizado em cada localidade. Após esta análise, serão celebrados convênios para o repasse dos recursos.

Estatísticas – Segundo o Infosiga-SP (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo), apenas nessas 11 novas cidades foram registrados 416 óbitos em acidentes de trânsito em 2016, sendo a maioria homens (cerca de 80%). Houve redução de 13% em relação a 2015. Quanto à faixa etária, 121 eram jovens entre 18 e 29 anos de idade. Acidente com motociclistas foi a principal causa das fatalidades, com 154 casos. O segundo lugar ficou por conta dos pedestres, com 112 vítimas fatais, seguidos pelos ocupantes de veículos de passeio (71 pessoas). O Infosiga-SP é uma ferramenta técnica que contabiliza e divulga mensalmente os óbitos decorrentes de acidentes de trânsito nos 645 municípios paulistas.