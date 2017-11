As produções gastronômicas se multiplicaram na TV e na internet nos últimos anos, inundando a programação e as redes sociais com competições acirradas, cozinheiros habilidosos e canais de receitas on-line. Gosto Se Discute, filme brasileiro que estreia nesta quinta-feira (9) no circuito, vem na carona desse movimento culinário-audiovisual para mostrar uma história ambientada em um restaurante de São Paulo que passa por graves dificuldades financeiras. Para resolver o problema (e arrastar milhares de adolescentes ao cinema, claro), uma jovem executiva decide reformular o estabelecimento – estamos falando de Kéfera Buchmann, youtuber e atriz com mais de 10 milhões de inscritos em seu canal, que interpreta a personagem Cristina Falcão.

Depois de se aventurar pela comédia infantojuvenil É Fada! (2016), que levou 1,7 milhão às salas, a curitibana encara o desafio de um filme destinado para os mais velhos, mas que também pretende fazer rir. Na história, Augusto, vivido por Cássio Gabus Mendes, é um famoso chef de um restaurante muito badalado nos anos 2000. Contudo, quase duas décadas depois, o mundo mudou, a gastronomia se transformou e os food trucks com pegada gourmet invadiram as ruas. E um dos estabelecimentos móveis mais famosos da cidade, comandado pelo jovem chef Patrick (Gabriel Godoy), acaba estacionado bem em frente ao restaurante de Augusto.

A concorrência e a má gestão aliadas a um cardápio desatualizado fazem o chef perder cada vez mais clientes. Para ajudar, ele ainda sofre com uma síndrome que leva ao sumiço do paladar. E quando Augusto achava que nada mais podia piorar, aparece Cristina (Kéfera Buchmann), uma auditora do banco sócio do restaurante que está incumbida da missão de revolucionar o local. Impaciente, Augusto passa a bater de frente com a petulante jovem executiva.