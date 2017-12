No fim de ano, há uma sobrecarga de tarefas, gastos, grande quantidade de compromissos, cobranças e, com isso, esses últimos dias podem ficar mais tensos e podem colocar em risco a saúde cardíaca. Além disso, também pode ocasionar alguns problemas, entre eles, o estresse e, consequentemente, problemas cardíacos.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o estresse atinge 90% da população mundial. Só no Brasil, 70% da população sofrem com esse mal, sendo que 30% chegam a ter níveis elevados de estresse. De acordo com o cirurgião cardíaco de São Paulo, Marcelo Sobral, o estresse é um grande vilão, pois em altos níveis, ele pode resultar em arritmias, insuficiência cardíaca e até o infarto do miocárdio. Fortes emoções podem fazer com que o corpo sofra uma descarga de adrenalina que acelera os batimentos cardíacos e aumenta a pressão arterial, acarretando em complicações durante essa época do ano.

Os problemas relacionados ao estresse que costumam aparecer primeiro são cansaço e desânimo, dificuldade de concentração, comportamento explosivo e irritabilidade. “Quando há crise de estresse, a pessoa pode ter sintomas parecidos ao de um infarto, como falta de ar, coração acelerado e transpiração excessiva. Por isso, é necessário procurar um médico para passar por uma avaliação, principalmente se o paciente tiver fatores de risco, como diabetes ou hipertensão”, explica o especialista.

Outro perigo para a saúde nessa época é a má alimentação, já que neste tempo de farra gastronômica aumenta o consumo de açúcar, gordura, sal e bebidas alcoólicas. “O ideal é não abandonar totalmente a dieta habitual e continuar praticando atividades físicas. Quanto à alimentação, é preciso tomar cuidado com a qualidade e quantidade dos alimentos ingeridos e dar preferência ao consumo de aves, lombo suíno magro, frutas, sucos e saladas”.

Prezar por hábitos alimentares corretos ajudam a fortalecer o sistema imunológico, que diminui a vulnerabilidade ao estresse e evita situações de desconforto. “Assumir o controle da situação e procurar não deixar tudo para a última hora é fundamental para um final de ano mais tranquilo”, finaliza Sobral.