Quem sonha em ter uma formação técnica e estar preparado para o mercado de trabalho tem a oportunidade de participar do vestibulinho para estudar no segundo semestre de 2017 na ETEC Dra. Ruth Cardoso, em São Vicente.

As inscrições abrem na próxima terça-feira (11). O prazo é até as 15h do dia 12 de maio, somente pelo site www.vestibulinhoetec.com.br. O valor da taxa é de R$ 30,00.

Durante o período de inscrição, a ETEC disponibilizará um Posto de Inscrição Eletrônica das 9h às 21h, com um microcomputador e acesso à internet gratuitamente, além de poder imprimir o boleto bancário. A unidade fica na Praça Coronel Lopes, 387 – Centro.

Os cursos disponíveis para o próximo semestre são: técnico em edificações (40 vagas no período da tarde e 40 vagas no período da noite), enfermagem (40 vagas no período da manhã), informática (40 vagas no período da tarde e 40 vagas no período da noite). Além da Extensão da ETEC Dra. Ruth Cardoso, a E.E. Ênio Vilas Boas (Rua José Joaquim de Azevedo Júnior, 1166 – Cidade Náutica), também oferece técnico em administração e logística, ambas no período noturno, com 40 vagas por turma.

Modalidade aberta – A ETEC também oferecerá mais três habilitações de cursos técnicos gratuitos à distância: administração, comércio e secretariado. Eles são oferecidos pelo Telecurso TEC, numa parceria da Fundação Roberto Marinho com o Governo do Estado de São Paulo, sob supervisão do Centro Paula Souza.

As inscrições para essa modalidade, que é 100% online, ocorrem entre 03 e 28 de abril. O exame é presencial. No fim do curso, o aluno recebe a certificação de qualificação profissional e diplomação técnica.

Para se inscrever, o candidato deve acessar o site www.cps.sp.gov.br, clicar no link EaD, Telecurso TEC, imprimir a ficha de inscrição e enviá-la, via correio, com a documentação necessária para: GEEaD – Centro Paula Souza, Praça Fernando Prestes, 74 – Bom Retiro – São Paulo – CEP 011214-060, A/C Secretaria Acadêmica Ref.: Modalidade Aberta Telecurso Tec.

Para mais informações, o candidato pode entrar em contato através do número (13) 3467-7153, pelo site: www.etecdrc.com.br ou por e-mail: contato@etecdrc.com.br.

Confira o calendário do processo seletivo:



11/04 até 12/05 às 15h: inscrições do processo seletivo (apenas pelo site);

06/06: divulgação dos locais das provas;

11/06, às 13h30: exame;

11/06, a partir das 18h: divulgação do gabarito oficial no site www.vestibulinhoetec.com.br;

07/07: divulgação da classificação geral;

10/07: início do período de matrículas.