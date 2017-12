A Escola de Técnicas de Economia Criativa (Etecri), unidade São Vicente I, abre as portas à comunidade neste sábado (16), das 10 às 14 horas, para uma programação especial. Trata-se da mostra dos trabalhos realizados por alunos dos cursos oferecidos pelo Governo do Estado de São Paulo, em parceria com o Centro Paula Souza e a Associação de Desenvolvimento Econômico e Social às Famílias (Adesaf). O endereço da Etecri é Avenida Nações Unidas, 1.714, Vila Margarida. A entrada é gratuita.

Serão quatro horas de movimentação criativa, divididas em oficinas, rodas de bate-papo, palestra e maquiagem artística. As inscrições podem ser feitas previamente pelo telefone 3566-8463 ou na própria unidade, das 8 às 18 horas.

Etecri

As Etecris são uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, que oferecem sete cursos gratuitos, com duração de até três meses, para maiores de 16 anos que estejam desempregados. São eles: Food Styling (tornar os alimentos visualmente atraentes), Grafite, Mídias Sociais, Recreacionista, Design de Moda, Web Design e Vitrinista. Interessados em participar podem se inscrever por meio do site viarapida.sp.gov.br.

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO

PALESTRA

Vitrinismo: Conceitos e Tendências (120 vagas)

Palestrante: Professor Ronaldo Rotschelli

Horário: 10h30 às 11h20

RODA DE BATE-PAPO

O Mercado de Trabalho para Recreadores e Grafiteiros (120 vagas)

Facilitadores: Professor Carlos Silva e professor Hick Oliveira

Horário: 11h30 às 12 horas

OFICINA

Mídias Sociais e Empreendedorismo (20 vagas)

Facilitador: Professor Osmar Lopes

Horário: 13 horas às 13h40

MAQUIAGEM ARTÍSTICA

Alunos do curso de Recreacionista

Horário: 10 às 13 horas

AULA PRÁTICA DE FOOD STYLING

Alunos do curso, sob supervisão da chef Roberta Nogueira

Horário: 10 às 14 horas