Começam nesta terça-feira (14) as inscrições para o vestibulinho do primeiro semestre de 2018 das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs). São 3.425 vagas em cursos técnicos e Ensino Médio nas cidades da Baixada Santista.

O maior número de chances está na Etec Aristóteles Ferreira, em Santos, onde há 574 vagas. Na Etec Escolástica Rosa, são 440. Há outras unidades em Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande e São Vicente (veja os cursos e as vagas ao lado)

Requisitos

Para concorrer a uma das vagas de Ensino Médio, Médio com habilitação técnica profissional e Técnico integrado ao Médio, é necessário ter concluído o Ensino Fundamental.Para cursos técnicos, o candidato deve ter terminado ou estar cursando a partir do 2º ano do Ensino Médio.

O candidato que concluiu ou está cursando o Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou fez o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) deve ter o certificado de conclusão do Ensino Médio, declaração de que está matriculado a partir do segundo semestre da EJA ou dois certificados de aprovação em áreas de estudos da EJA ou boletim de aprovação do Encceja enviado pelo Ministério da Educação ou certificado de aprovação do Encceja em duas áreas de estudos avaliadas.

VAGAS DA ETEC DE SÃO VICENTE

Cursos oferecidos

Etec Doutora Ruth Cardoso – Centro

Administração – (EaD – On-line)

Período: On-line

Comércio – (EaD – On-line)

Período: On-line

Edificações – Período: Tarde – 40 vagas

Edificações [acesso as vagas remanescentes] Período: Tarde

Período: Noite

Edificações

Período: Noite – 40 vagas

Enfermagem

Período: Manhã – 40 vagas

Para este curso o candidato deverá ter idade mínima de 18 (dezoito) anos a completar até o dia 31/01/2018.

Nos 2º e 4º módulos do referido curso técnico, o estágio curricular supervisionado será no período diurno, em instituições de saúde públicas e/ou privadas fora da Etec / Extensão de Etec.

Ensino Médio

Período: Manhã – 80 vagas

Guia de Turismo -

(EaD – On-line)

Período: On-line

Informática

Período: Tarde – 40 vagas

Informática [acesso as vagas remanescentes] Período: Tarde

Período: Noite

Informática

Período: Noite – 40 vagas

Secretariado – (EaD – On-line)

Período: On-line

Etec Doutora Ruth Cardoso – Extensão EE Enio Vilas Boas – Cidade Náutica -

Administração [acesso as vagas remanescentes] Período: Noite

Logística [acesso as vagas remanescentes] Período: Noite

Etec Doutora Ruth Cardoso – Extensão E.E. Profa. Zulmira de Almeida Lambert – Jardim Independencia

Administração

Período: Noite – 40 vagas

Logística

Período: Noite – 40 vagas