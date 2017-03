Na última quinta-feira (16) foi realizado mais uma ação da campanha de segurança no Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT). Desta vez o objetivo foi atingir os ciclistas, público que ainda desrespeita a sinalização e a ciclovia, trafegando pelos trilhos.

Enquanto o ação estava acontecendo, mais de 150 ciclistas foram orientados à utilizar o local correto e seguro para o tipo de modal, fazendo com que todos os tipos de transporte se conversem e vivam em harmonia, sem qualquer risco para a população.

De acordo com o gerente operacional da BR Mobilidade Baixada Santista, Rogério Matos, esta ação é fundamental : “Nosso objetivo é mostrar para a população o quanto a segurança de todos é importante. Os meios de transportes devem conversar entre si e, para isso, é necessário a conscientização. Ciclistas devem andar na ciclovia, pedestres utilizarem a calçada e passagens oficiais e motoristas devem ficar atentos à sinalização e cruzamentos do VLT.”

A ação contou com intervenções teatrais de mímicos e interação com a população para conscientizar de forma lúdica as medidas fundamentais de segurança que se deve ter nos trilhos.

O polo do evento foi a estação José Monteiro, na ciclovia que fica entre o término da Linha Amarela e a praia do Itararé, onde há maior concentração de ciclistas. Haverá uma nova intervenção ainda hoje, das 17 às 19 horas, no mesmo local.